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Türkiye'nin 17'ncisi oldu! Daha önceki hiçbir kayıtta yok...

Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki bir mağarada keşfedilen ve daha önce kayıtlarda yer almayan yeni çekirge türüne ‘Troglophilus diclensis’ adı verildi. Güneydoğu’da ilk kez rastlanan tür, Türkiye’deki 17’nci mağara çekirgesi oldu.

Çiğdem Sevinç

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, beraberinde Doç. Dr. Sadreddin Tusun, Hakkari Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Deniz Şirin ile bir doğasever tarafından Dicle ilçesinde bulunan çekirgenin bulunduğu mağarada inceleme yaptı.

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KAYITLARDA BULUNAMADI

KAYITLARDA BULUNAMADI

Yakalanan çekirgenin fotoğrafları ve görüntüleri çekildi. Yapılan incelemede, bulunan çekirge türünün daha önce kayıtlarda olmadığı belirlendi.

Almanya’da bilimsel bir dergide de yayınlanan yeni türe, ‘Troglophilus diclensis’ ismi verildi.

"VERDİĞİMİZ İSİM ‘TROGLOPHİLUS DİCLENSİS’ DİCLE ANLAMINA GELİYOR"

"VERDİĞİMİZ İSİM ‘TROGLOPHİLUS DİCLENSİS’ DİCLE ANLAMINA GELİYOR"

Prof. Dr. Ali Satar, bulunan çekirgenin Türkiye’deki 17’nci mağara çekirgesi olduğunu belirterek, “Bu görüntüde gördüğünüz çekirge ‘kambur çekirge’ diye geçiyor ve çok nemli yerlerde yaşıyor. Bir doğasever tarafından bana bunların görüntüleri atıldı. Tabii bizim bir ilçemizden atıldığı için ilgimi çekti. Bu grupta çalışan arkadaşlarımız var, onlara da haber verdik. Onlarla beraber bu alana birkaç kere gittik ve bu çekirgeyi gördük. Aldık, inceledik ve yeni bir tür olduğunu görmüş olduk. Buna, ‘Troglophilus diclensis’ adını verdik. Bu, Dicle anlamına geliyor. Dicle ilçemizde bulduğumuz için bu ismi verdik." dedi.

TÜRKİYE’DE BULUNAN 17’NCİ MAĞARA ÇEKİRGESİ

TÜRKİYE’DE BULUNAN 17’NCİ MAĞARA ÇEKİRGESİ

Sözlerine devam eden Satar, "Bu yeni türümüz Almanya’da bir dergide yayınlandı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde daha önce böyle bir çekirge cinsine rastlanmamıştı. Çünkü burası çok sıcak. İlginç bir tür oldu. Ülkemizde 17 tane mağara çekirgesi türü var. Fakat Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hiç geçmemişti böyle bir çekirge türü. O da bize nasip oldu. Yeni bir tür. Normalde bunlar nemli yerlerde yaşıyorlar, mağara ağızlarında, mağara içlerinde yaşıyorlar. Çünkü dışarıdaki sıcaklık, mesela bizim gittiğimizde en az 40 dereceydi. Mağara içine girdiğinizde bu 20 dereceye iniyor. Nemli bir ortam. Bunların üremesi için mükemmel bir ortam. Dolayısıyla bu dışarıda yaşayamaz. Onun için ilk gördüğümüzde ilgimizi çekmişti. Çünkü böyle bir çekirgeyi, yani mağara çekirgelerini gördüğünüz zaman bunun yeni bir tür olabileceği aklınıza gelmeli” diye konuştu. 

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
çekirge
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