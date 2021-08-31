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Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Polonya çeyrek final maçı hangi kanalda?

31.08.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Polonya voleybol maçının tarih ve saati merak ediliyor. CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız çeyrek final Polonya ile karşı karşıya gelecek. Milli takımız ile Polonya arasındaki maçın yayınlanacağı kanal da merak konusu. Peki Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Polonya çeyrek final maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız çeyrek final Polonya ile mücadele edecek. Milli takımız ile Polonya arasındaki maçın tarihi ve saati merak ediliyor Peki Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya ile karşı karşıya gelecek.
Başarılarıyla gündemden düşmeyen Filenin Sultanları, Polonya engelini de aşarak yoluna doludizgin devam etmeyi hedeflemekte.

SAAT KAÇTA?

SAAT KAÇTA?
Türkiye - Polonya çeyrek final maçı Bulgaristan'ın Filibe kentinde gerçekleşecek ve 31 Ağustos saat TSİ 20.30'da başlayacak. Maç, TRT 1 kanalından şifresiz şekilde ekranlara gelecek.
Filenin Sultanları, Polonya’yı elemesi durumunda şampiyonanın yarı finalinde, Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibi olan takım ile karşı karşıya gelecek. Milli takımımız, son 16 turunda Çekya’yı, Polonya da Ukrayna’yı 3-1 ile mağlup ederek çeyrek finale kadar yükselmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Polonya
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