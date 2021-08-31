Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Polonya çeyrek final maçı hangi kanalda?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız çeyrek final Polonya ile mücadele edecek. Milli takımız ile Polonya arasındaki maçın tarihi ve saati merak ediliyor Peki Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?