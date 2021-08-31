Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Polonya çeyrek final maçı hangi kanalda?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız çeyrek final Polonya ile mücadele edecek. Milli takımız ile Polonya arasındaki maçın tarihi ve saati merak ediliyor Peki Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya ile karşı karşıya gelecek.
Başarılarıyla gündemden düşmeyen Filenin Sultanları, Polonya engelini de aşarak yoluna doludizgin devam etmeyi hedeflemekte.
SAAT KAÇTA?
Türkiye - Polonya çeyrek final maçı Bulgaristan'ın Filibe kentinde gerçekleşecek ve 31 Ağustos saat TSİ 20.30'da başlayacak. Maç, TRT 1 kanalından şifresiz şekilde ekranlara gelecek.
Filenin Sultanları, Polonya’yı elemesi durumunda şampiyonanın yarı finalinde, Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibi olan takım ile karşı karşıya gelecek. Milli takımımız, son 16 turunda Çekya’yı, Polonya da Ukrayna’yı 3-1 ile mağlup ederek çeyrek finale kadar yükselmişti.
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