SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

08.10.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Maç, Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak. Grubun 4. ve son maçını seyretmek isteyen birçok kişi internette "Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki dördüncü maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç için geri sayım devam ediyor. Birçok kişi arama motorlarında "Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı bugün (8 Ekim 2022 Cumartesi) saat 18.30'da başlayacak. Maç, Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak.

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Sırbistan maçı TRT Spor Yıldız'da canlı olarak ekranlara gelecek.

FIVB DÜMNYA ŞAMPİYONASI 2. TUR F GRUBU MAÇ PROGRAMI NASIL OLACAK?

FIVB DÜMNYA ŞAMPİYONASI 2. TUR F GRUBU MAÇ PROGRAMI NASIL OLACAK?
8 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar:
16.00 ABD - Tayland
18.30 Sırbistan - Türkiye
20.00 Dominik Cum. - Kanada
21.30 Polonya - Almanya

TÜRKİYE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

TÜRKİYE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU
Simge Aköz,

Cansu Özbay,

Saliha Şahin,

Hande Baladın,

Meliha İsmailoğlu,
Elif Şahin,

Meryem Boz,

Eda Erdem,

Ayçin Akyol,
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Türkiye A Milli Voleybol Takımı türkiye sırbistan voleybol maçı son dakika altında son durum nedir oynanacak maçı voleybol maçı ne zaman maçın sırbistan voleybol maçı ne zaman maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bir zam daha: 5,41 lira…

Motorine bir zam daha: 5,41 lira…

3 kamu bankasından promosyon hamlesi!

3 kamu bankasından promosyon hamlesi!

Dün gece yarısı açıkladı! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan ayrılık sinyali...

Dün gece yarısı açıkladı! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan ayrılık sinyali...

Galatasaray'ın bu transferi Beşiktaş taraftarını çileden çıkartacak

Galatasaray'ın bu transferi Beşiktaş taraftarını çileden çıkartacak

Neler olmuş neler! Wanda Nara'dan olay itiraflar... "Icardi'nin takım arkadaşı beni stadyumdaki odada sıkıştırdı ve... "

Neler olmuş neler! Wanda Nara'dan olay itiraflar... "Icardi'nin takım arkadaşı beni stadyumdaki odada sıkıştırdı ve... "

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.