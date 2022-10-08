TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki dördüncü maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç için geri sayım devam ediyor. Birçok kişi arama motorlarında "Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Sırbistan voleybol maçı bugün (8 Ekim 2022 Cumartesi) saat 18.30'da başlayacak. Maç, Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak.
TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Sırbistan maçı TRT Spor Yıldız'da canlı olarak ekranlara gelecek.
FIVB DÜMNYA ŞAMPİYONASI 2. TUR F GRUBU MAÇ PROGRAMI NASIL OLACAK?
8 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar:
16.00 ABD - Tayland
18.30 Sırbistan - Türkiye
20.00 Dominik Cum. - Kanada
21.30 Polonya - Almanya
TÜRKİYE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU
Simge Aköz,
Cansu Özbay,
Saliha Şahin,
Hande Baladın,
Meliha İsmailoğlu,
Elif Şahin,
Meryem Boz,
Eda Erdem,
Ayçin Akyol,
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