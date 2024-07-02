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  4. Tuvalette bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti

Tuvalette bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti

İHA İHA
02.07.2024 10:08
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Edirne’de tuvaletin klozetinde bulduğu parayı eline poşet bağlayıp alan bir vatandaş, parayı zabıta gözetiminde sahibine teslim etti.

Edirne Belediyesi’nde çalışan Emrah Özeren, tuvalete girdiğinde klozetin içinde bir miktar para gördü. Eline bağladığı poşetle parayı klozetten alan Özeren, parayı Zabıta Müdürlüğüne teslim etti. Zabıta ekipleri yaptıkları araştırmada paranın 84 yaşındaki bir vatandaşa ait olduğunu belirledi. Zabıta müdürlüğüne davet edilen vatandaşa, düşürdüğü parası belediye personeli tarafından verildi.

Parayı bulan Emrah Özeren, "Elime poşet takarak paraları klozetin içinden aldım. Daha sonra sahibine teslim edilmek üzere Zabıta Müdürlüğüne getirdim" dedi.

Express

Tuvalette bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti

Tuvalette bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti

Tuvalette bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti

Tuvalette bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti

Tuvalette bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti

Tuvalette bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti

Tuvalette bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti
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Edirne

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