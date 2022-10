Tuvana Türkay duygu dolu notla annesini paylaştı! Görenler şaşkına döndü

Son zamanların başarılı isimlerinden oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay, güzelliği ile zaman zaman magazin gündemine geliyor. Bulgar göçmeni Tuvana Türkay 1.75 boyunda ve güzel fiziği ile dikkat çekiyor.

Estetiksiz haliyle sık sık gündem olan Türkay, bu defa annesine olan benzerliği ile dikkat çekti.

Annesi hakkında duygusal bir yazı yazan Tuvana Türkay, annesinin kendisini doğururken ölümden döndüğünü de açıkladı.

"BENİMLE, BENİM İÇİN ÖLÜYORDUN"

"Artık bazı duygularımı açıkça dile getirmek beni kendime yabancılaştırıyor. Çok zor doğdum.Ölüyordum. Benimle, benim için ölüyordun. Doğurmak mühim değil. Senin gibi bu vasfın hakkını verip, kendini her şeye siper edip, bir başına aslanlar gibi büyüten bir anne olmak çok zor. Kendi hayatını verdiğin yetmiyormuş gibi, sevgini dolu dolu hissettirdin. Her an sevgiye doydum. Sevmeyi öğrettin. Hayatımda neyi istemediysen doğruydu.

"HERKES EL OLUR AMA SEN BENİM ELLERİMSİN"

Sayende her şeyi, herkesi sahiplenmeyi öğrendim. Kalbimi senden aldım, duygularımı, yeteneklerimi, kendime yetebilmeyi de. Bazen verdiğin akılları dinlemedim. Sonra hep pişman oldum. Ne yaparsam yapayım beni bu hayatta sevecek, koşulsuz bağrına basacak başka kimsem yok. Herkes el olur. Ama sen benim ellerim, kollarım, kanatlarımsın, canımın sahibisin, tek kıymetlimsin.

Hep açık kolların her yaramı sarmak için.

Üstümde gözlerin sevgiyle bakmak için.

Her göz yaşımda

Her telaşımda benden çok kanıyor için.

Sonsuzca sevgine, merhametine sarılmaktan başka sığınağım yok. Anne’m.. Ben mi sana, sen mi bana hediye... Seni çok seviyorum her şeyim, benim ılık limanım..." sözleriyle herkesi duygulandırdı.