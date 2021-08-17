Uçurtma Avcısı konusu nedir? Uçurtma Avcısı yazarı kim, Afgan Halit Hüseyni kimdir?

Afganistan doğumlu Halit Hüseyni'nin ilk romanı olan bilinen Uçurtma Avcısı 2003 yılında yayınlanmıştır ve kitap bir Afgan tarafından İngilizce yazılmış olan ilk roman özelliği taşımaktadır. Peki Uçurtma Avcısı konusu nedir?

UÇURTMA AVCISI KONUSU NEDİR?

Afganistan'da dünyaya gelen Amerikalı yazar Halit Hüseyni'nin (Khaled Hosseini) ilk romanı olarak bilinen Uçurtma Avcısı kitabı, 2003 yılında yayınlanmıştır. İngilizce yazılmış ilk romanı olan ve The New York Times'ın en çok satanlar listesinde bir numaraya kadar yükselen kitap ile ilgili bilgiler merak ediliyor.

Kitapta, Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinden bir Peştun olan Emir isimli çocuğun hikâyesi anlatılıyor. Emir, çocukluk arkadaşı ve süt kardeşi Hasan'a ihanet edişini asla unutamamaktadır. Hikâye Afganistan'da krallığın çöküşü, Sovyet işgali, ülkeden Pakistan'a ve Amerika'ya toplu göç ediş ve Taliban yönetimi gibi kargaşa dolu ve kaotik bir ortamda geçmektedir.

HALİT HÜSEYNİ (KHALED HOSSEİNİ) KİMDİR? 4 Mart 1965 tarihinde Kabil, Afganistan'da dünyaya gelen Hüseyni, Kabil doğumludur ve Alevilik mezhebine mensup bir yazar olarak bilinmektedir. Babası Afganistan Dış İşleri Bakanlığında çalışmıştır. 1970 senesinde baba Hüseyni, Afganistan Elçiliğindeki görevi dolayısıyla ailesiyle beraber Tahran, İran'a yerleşmiştir. 1973 yılında Hüseyni ailesi, Halit'in erkek kardeşinin doğacak olması sebebiyle Kabil'e dönüş yapmıştır. Ailenin Afganistan'a dönmesinin sonrasında birkaç ay sonra da 40 yıllık Afgan lider Zahir Şah kuzeni Davut Han tarafından düşürülmüştür.

1984 yılında Independence High School Lisesi'ni bitirmesinin ardından Santa Clara Üniversitesi Biyoloji bölümüne kabul olmuştur. 1988 senesinde mezun olmuş olan Hüseyni, ertesi sene Kaliforniya Üniversitesi Tıp bölümüne girmiştir. 1993 senesinde cerrah olan Hüseyni, dahili cerrahideki ihtisasını 1996 senesinde Los Angeles'taki Cedars-Sinai Medical Center'da tamamlamıştır. Hüseyni doktorluk mesleğine ilk kitabı Uçurtma Avcısı'nı yazdıktan bir buçuk sene sonraya kadar (2004) sürmüştür.