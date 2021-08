Uçurtma Avcısı konusu nedir? Uçurtma Avcısı yazarı kim, Afgan Halit Hüseyni kimdir?

Afganistan'da dünyaya gelen Amerikalı yazar Halit Hüseyni'nin (Khaled Hosseini) ilk romanı olarak bilinen Uçurtma Avcısı kitabı, 2003 yılında yayınlanmıştır. İngilizce yazılmış ilk romanı olan ve The New York Times'ın en çok satanlar listesinde bir numaraya kadar yükselen kitap ile ilgili bilgiler merak ediliyor.

KİTAPLARI NELER?

Ve Dağlar Yankılandı (And the Mountains Echoed )( 21 Mayıs 2013) Uçurtma Avcısı (The Kite Runner)(2003) Bin Muhteşem Güneş (A Thousand Splendid Suns)(2007)