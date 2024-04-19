UEFA gelirleri ortaya çıktı! Galatasaray fark attı, Fenerbahçe çeyrek finale rağmen Sarı-Kırmızılılar'ı geçemedi... İşte takımlarımızın UEFA gelirleri

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos'a penaltılarla boyun eğen Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.
Sarı-lacivertlilerin de elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı.
Ülkemizi bu sezon Avrupa kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ederken, takımlarımızın UEFA'dan ne kadar gelir elde ettiği de ortaya çıktı. İşte rakamlar...
1 milyon 91 bin 862 euro
5 milyon 152 bin 661 euro
8 milyon 613 bin 761 euro
30 milyon 140 bin 737 bin euro