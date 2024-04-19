UEFA gelirleri ortaya çıktı! Galatasaray fark attı, Fenerbahçe çeyrek finale rağmen Sarı-Kırmızılılar'ı geçemedi... İşte takımlarımızın UEFA gelirleri

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos'a penaltılarla boyun eğen Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.

Sarı-lacivertlilerin de elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı.

Ülkemizi bu sezon Avrupa kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ederken, takımlarımızın UEFA'dan ne kadar gelir elde ettiği de ortaya çıktı. İşte rakamlar...



