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  4. UEFA gelirleri ortaya çıktı! Galatasaray fark attı, Fenerbahçe çeyrek finale rağmen Sarı-Kırmızılılar'ı geçemedi... İşte takımlarımızın UEFA gelirleri

UEFA gelirleri ortaya çıktı! Galatasaray fark attı, Fenerbahçe çeyrek finale rağmen Sarı-Kırmızılılar'ı geçemedi... İşte takımlarımızın UEFA gelirleri

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.04.2024 13:18
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Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı. Böylece bütün Türk takımlarının UEFA'dan ne kadar gelir elde ettiği de ortaya çıktı. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos'a penaltılarla boyun eğen Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.

Sarı-lacivertlilerin de elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı.

Ülkemizi bu sezon Avrupa kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ederken, takımlarımızın UEFA'dan ne kadar gelir elde ettiği de ortaya çıktı. İşte rakamlar...


Canlı Skor

ADANA DEMİRSPOR 

ADANA DEMİRSPOR 

1 milyon 91 bin 862 euro

BEŞİKTAŞ 

BEŞİKTAŞ 

5 milyon 152 bin 661 euro

FENERBAHÇE 

FENERBAHÇE 

8 milyon 613 bin 761 euro

GALATASARAY 

GALATASARAY 

30 milyon 140 bin 737 bin euro

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