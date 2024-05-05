Uğurcan Çakır'dan yaptığı skandal hareket sonrası açıklama!

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'e doğru yönelip üzerine yürümüştü.

"HOŞ BİR ŞEY YAŞAMADIK AMA..."

Yaşanan olay sonrası soğukkanlılığını koruyan Markus Gisdol, "Uğurcan Çakır ile maç sonu çok hoş bir şey yaşamadık ama sahada kalması daha iyi olur." demişti.

UĞURCAN ÇAKIR ÖZÜR DİLEDİ

Maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğurcan Çakır, Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'dan özür diledi.

"Maçın atmosferiyle yaşanan bi olay. Markus hocamdan özür dilerim."

