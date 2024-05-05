SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Uğurcan Çakır'dan yaptığı skandal hareket sonrası açıklama!

Uğurcan Çakır'dan yaptığı skandal hareket sonrası açıklama!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.05.2024 10:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor sahasında konuk ettiği bir diğer Karadeniz ekibi olan Trabzonspor'u 3-1 mağlup etmişti. Karşılaşma sonrası Uğurcan Çakır, Samsunspor teknik direktörü Markus Gisdol'e sert bir müdahalede bulunmuştu. Milli kaleci bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'e doğru yönelip üzerine yürümüştü.

"HOŞ BİR ŞEY YAŞAMADIK AMA..."

GMwebblWMAERimn

Yaşanan olay sonrası soğukkanlılığını koruyan Markus Gisdol, "Uğurcan Çakır ile maç sonu çok hoş bir şey yaşamadık ama sahada kalması daha iyi olur." demişti.

UĞURCAN ÇAKIR ÖZÜR DİLEDİ

Maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğurcan Çakır, Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'dan özür diledi.

"Maçın atmosferiyle yaşanan bi olay. Markus hocamdan özür dilerim."

Canlı Skor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır Bakan Süper Lig trabzonspor kap samsunspor teknik direktörü süper li maçın
En Çok Okunan Haberler
İntihar poşetiyle ilgili çarpıcı detay! Hapishanedeki son anları ortaya çıktı

İntihar poşetiyle ilgili çarpıcı detay! Hapishanedeki son anları ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı otelde sinir krizi geçirdi! Oteli birbirine katıp iç çamaşırlarıyla...

Ünlü şarkıcı otelde sinir krizi geçirdi! Oteli birbirine katıp iç çamaşırlarıyla...

Ancelotti'den maç sonu Arda için çok ilginç açıklama!

Ancelotti'den maç sonu Arda için çok ilginç açıklama!

Eyüpspor'dan Gedson Fernandes hamlesi!

Eyüpspor'dan Gedson Fernandes hamlesi!

Arda Güler neler yaptı neler! Taraftarlar yıldız ismi ayakta alkışladı

Arda Güler neler yaptı neler! Taraftarlar yıldız ismi ayakta alkışladı

Rıdvan Dilmen, Muğlaspor başkanı ile görüştü!

Rıdvan Dilmen, Muğlaspor başkanı ile görüştü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.