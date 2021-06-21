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Ukrayna Avusturya maçı ne zaman ve saat kaçta? Ukrayna Avusturya maçı hangi kanalda?

21.06.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 heyecanı devam ediyor. "Ukrayna Avusturya maçı ne zaman ve saat kaçta?" , "Ukrayna Avusturya maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bu mücadelenin berabere bitmesi Ukrayna'nın lehine olacak. Öte yandan sayı almak zorunda olan Avusturya'nın sahada elinden geleni yapması gerekecek. İşte ayrıntılar...

EURO 2020 C Grubu'nda Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Kritik maç televizyonda futbolseverler için canlı olarak yayınlanacak. Peki Ukrayna Avusturya maçı ne zaman ve saat kaçta? Ukrayna Avusturya maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Ukrayna Avusturya maçı ne zaman ve hangi kanalda?

EURO 2020 C Grubu'nda 3. ve son maçlar bu akşam gerçekleşecek. Son maçı Cüneyt Çakır yönetecek.
Ukrayna ve Avusturya karşı karşıya gelecek. İki takım da ikinciliği elde etmek için sahada ter dökecek.
Bu mücadelede Avusturya'nın gol atması, maçın berabere bitmesine izin vermemesi gerekiyor. Öte yandan beraberlik Ukrayna'nın lehine sonuçlanıyor.
Avusturya ve Ukrayna maçı TSİ 19.00'da başlayacak. Merakla beklenen bu maç TRT Spor aracılığıyla izleyiciler ile buluşacak.

EURO 2020 C PUAN DURUMU NEDİR?

EURO 2020 C PUAN DURUMU NEDİR?
İşte EURO 2020 C Grubu puan durumuna ilişkin bilgiler: 1- Hollanda / 6 puan 2- Avusturya / 3 puan 3- Ukrayna / 3 puan 4- Kuzey Makedonya / 0 puan
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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Ukrayna
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