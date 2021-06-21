EURO 2020 C Grubu'nda Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Kritik maç televizyonda futbolseverler için canlı olarak yayınlanacak. Peki Ukrayna Avusturya maçı ne zaman ve saat kaçta? Ukrayna Avusturya maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...