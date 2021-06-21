EURO 2020 C Grubu'nda Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Kritik maç televizyonda futbolseverler için canlı olarak yayınlanacak. Peki Ukrayna Avusturya maçı ne zaman ve saat kaçta? Ukrayna Avusturya maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
Ukrayna Avusturya maçı ne zaman ve hangi kanalda?
EURO 2020 C Grubu'nda 3. ve son maçlar bu akşam gerçekleşecek. Son maçı Cüneyt Çakır yönetecek.
Ukrayna ve Avusturya karşı karşıya gelecek. İki takım da ikinciliği elde etmek için sahada ter dökecek.
Bu mücadelede Avusturya'nın gol atması, maçın berabere bitmesine izin vermemesi gerekiyor. Öte yandan beraberlik Ukrayna'nın lehine sonuçlanıyor.
Avusturya ve Ukrayna maçı TSİ 19.00'da başlayacak. Merakla beklenen bu maç TRT Spor aracılığıyla izleyiciler ile buluşacak.
EURO 2020 C PUAN DURUMU NEDİR?
İşte EURO 2020 C Grubu puan durumuna ilişkin bilgiler:
1- Hollanda / 6 puan
2- Avusturya / 3 puan
3- Ukrayna / 3 puan
4- Kuzey Makedonya / 0 puan
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