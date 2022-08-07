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Ukrayna'dan yola çıkan "Rojen" gemisindeki denetim tamamlandı

07.08.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli temsilcilerce İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yapılan denetim yaklaşık 1,5 saat sürdü

İSTANBUL (AA) - Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, İngiltere'ye gitmek üzere Ukrayna'dan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirleyen "Rojen" gemisindeki incelemelerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan dün akşam saatlerinde gelen ve İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen" adlı gemi, İstanbul'un kuzeyinde demirlediği noktada denetlendi.

Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli temsilciler tarafından gerçekleştirilen, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusundaki denetim yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Denetimin ardından gemiden ayrılan temsilciler, Rumelifeneri Limanı'na hareket etti.

Denetlenen gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek İngiltere'ye gidecek.

Ukrayna'dan yola çıkan "Rojen" gemisindeki denetim tamamlandı

- Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli temsilcilerce İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yapılan denetim yaklaşık 1,5 saat sürdü

İstanbul'da kaçak alkol imalatı yapılan depoya operasyon düzenlendi

İstanbul'da kaçak alkol imalatı yapılan depoya operasyon düzenlendi

Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisinde denetimler başladı

Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisinde denetimler başladı

Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisinde denetimler başladı

Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisinde denetimler başladı

Ukrayna'dan gelen gemilerde denetimler başladı

Ukrayna'dan gelen gemilerde denetimler başladı

Ukrayna'dan gelen gemilerde denetimler başladı

Ukrayna'dan gelen gemilerde denetimler başladı

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