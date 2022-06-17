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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Konya'da Kırım Türkleri Derneğini ziyaret etti

17.06.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Konya'da Kırım Türkleri Derneğini ziyaret etti

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Konya'da Kırım Türkleri Derneğine ziyarette bulundu.

Bodnar, Konya'da Ticaret ve Sanayi odalarını ayrı ayrı ziyaretinin ardından Kırım Türkleri Derneğine geçti.

Dernek Başkanı Mustafa Sırrı Demirel tarafından karşılanan Büyükelçi Bodnar'a kalpak ve ney hediye edildi. Bodnar da Demirel'e seramik tabak verdi.

Dernek üyeleriyle sohbet eden Bodnar, dernek binasında Kırım göçmeni Türklerin arasında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarete savaş nedeniyle Konya'ya gelip yerleşen bazı Ukraynalılar da katıldı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Konya'da Kırım Türkleri Derneğini ziyaret etti

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Konya'da Kırım Türkleri Derneğini ziyaret etti

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, beraberindeki heyetle Konya'da

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, beraberindeki heyetle Konya'da

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, beraberindeki heyetle Konya'da

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, beraberindeki heyetle Konya'da

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, beraberindeki heyetle Konya'da

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, beraberindeki heyetle Konya'da

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