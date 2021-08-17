Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ayancık'ta kurulan seyyar köprüde incelemelerde bulundu:

SİNOP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Önemli bir afetle karşı karşıya kaldık. Tarih boyunca en önemli sel baskınlarından bir tanesi aslında." dedi.

Karaismailoğlu, Ayancık ilçesinde kurulumu tamamlanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan Hafif Alaşımlı Sabit Köprü'de (HASK) incelemelerde bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, geçen hafta Bartın, Kastamonu ve Sinop'un önemli bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Olayın ilk saatlerinden itibaren bütün bakanlarla birlikte bölgede olduklarını belirten Karaismailoğlu, "Bölgede mağdur olan vatandaşlarımız ve selden zarar gören bölgelerle ilgili çalışmalarımıza olayın hemen sonrası başladık. Önemli bir afetle karşı karşıya kaldık. Tarih boyunca en önemli sel baskınlarından bir tanesi aslında." diye konuştu.

- "Hayatı normale döndürmek için özverili bir çalışma var bölgede"

Sel bölgesinde ulaşımda aksamalar meydana geldiğine işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Olayın ilk saatlerinden itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte bölgede yaraların, afetin izlerini ortadan kaldırmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Artık yapacak işlerimiz belli, bir bir hayatı normale döndürmek için çok büyük, özverili bir çalışma var bölgede. Bulunduğumuz yer Sinop Ayancık. Ayancık şehir girişindeki iki tane önemli köprü maalesef sel nedeniyle hizmet veremez duruma gelmişti. Bizler de vatandaşımızın acil ihtiyacını görmek üzere burada geçici bir köprü imalatını beş gün içinde tamamladık. Altyapısını Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğümüz hazırladı. Köprüyü de İstihkam Alayı Köprücü Taburu, Milli Savunma Bakanlığımız da buraya gelerek kendileri büyük bir özveriyle iki günde köprüyü monte ettiler. İnşallah bu köprü hizmet vermeye başlayacak birazdan. Bizler de iki tane köprünün yerine kalıcı köprü imalatına hemen başlıyoruz. İnşallah hedefimiz bu kalıcı köprülerin iki ay içinde bitmesi."

Kastamonu Çatalzeytin - Sinop Türkeli arasındaki yol geçişindeki çalışmaların da bu akşam itibariyle tamamlanacağını ve bölgedeki köprünün imalatına hemen başlanacağını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yine bölgede Türkeli, Ayancık arasındaki köprü imalatlarımızı geçici olarak açtık. Yine Kastamonu'daki bütün planlamalarımızı yaptık. Oradaki zarar gören yollar, köprülerin de geçici olarak servislerini sağladık. Kalıcı imalatlarımıza, bugün itibariyle hepsine başlıyoruz. Yine Bartın'da aynı şekilde büyük özverili bir şekilde, hummalı bir çalışma var. Devlet millet kaynaşması bu bölgede, AFAD'ın koordinasyonunda, çok önemli gelişmeler oluyor. İnşallah bu olayın üstesinden gelecek, bu afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız. Birazdan geçici köprümüz hizmet vermeye başlayacak. İnşallah kalıcı ve bölgeye yakışır imalatlar, sanat yapılarını hızlıca yapıp buradaki hayatı en kısa sürede normale döndüreceğiz."

- "İnşallah bölgeyi normale döndüreceğiz. Normale döndürmeye de başladık"

Bakan Karaismailoğlu, bir gazetecinin bölgedeki köprülerin sellerde yıkılmasına ilişkin sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"İnşallah bundan sonra afet durumunda etkilenmeyecek sanat yapılarını, köprüler, yollar inşa edeceğiz. Bizim zaten son yıllarda yaptığımız, son 19 yıldır yaptığımız büyük ulaştırma ve altyapı projeleri afetlerden pek etkilenmiyor. Bölgede de zaten son yıllarda yapılan köprüler etkilenmedi aslında. Bu etkilenen köprülerin çoğu yıllar önce yapılmış köprüler. Tabii yeni teknoloji, daha kuvvetli, daha bölgenin şartlarına uygun köprüler ve sanat yapıları imal ediyoruz. O yüzden biz yaptığımız işlere güveniyoruz ve yaptığımız işlerin arkasındayız. İnşallah bölgeyi normale döndüreceğiz. Normale döndürmeye de başladık."

Bölgede hayatın olağan akışının bir şekilde başladığını belirten Karaismailoğlu, "İnşallah böyle bir afet durumları bir daha meydana gelmesin ama böyle olası bir afet durumunda da ne yapacağımız belli. Ayrıca bugün 17 Ağustos depreminin de yıl dönümü." dedi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu da bir gazetecinin bölgedeki tomruk depolarına ilişkin sorusu üzerine, "Şu an için tomruk depolarının durumuyla ilgili herhangi bir karar vermedik. Ama büyük ihtimalle taşınırlar, başka yerlere alınırlar. Daha değerlendirilmedi." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu ile beraberindekiler kurulumu tamamlanan köprüden yaya olarak geçti.