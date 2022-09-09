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Ülke sıralaması değişti! Batshuayi sayesinde...

09.09.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA ülke puanı sıralamasında yerimiz değişti. Dün geceyi 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle kapatan temsilcilerimizin ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimiz değişmiş oldu.

UEFA ülke puanı sıralamasında yerimiz, dün akşam alınan puanların ardından değişti. 21. sırada bulunan Türkiye, özellikle Fenerbahçe'nin aldığı kritik galibiyetin ardından yeniden 20. sıraya yükseldi. Batshuayi'nin attığı son dakika golü Türkiye'ye umut verdi.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TEKRARDAN 20. SIRADAYIZ

Fenerbahçe'nin son dakika golüyle Kiev'i mağlup etmesi, ülke puanı sıralamasında önemli rol oynadı. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'dan gelen puanlarla birlikte sıralamada tekrar 20. sıraya yükseldik.

İşte güncel sıralama:

  1. Hırvatistan 25.150

  2. Yunanistan 24.725

  3. Danimarka 24.625

20. TÜRKİYE 23.700

  1. İsrail 23.250

  2. Kıbrıs Rum Kesimi 22.275

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Ülke puanları, uluslararası turnuvalara katılan takımların, yine o ülke adına Avrupa'da mücadele eden tüm takımların aldığı puanlarla toplanarak, takım sayısına bölünmesiyle ortaya çıkıyor.

Takımlar elemelerde aldıkları galibiyetlerde 1, beraberliklerde ise 0,5 puan kazanıyor. Grup aşamalarında ise galibiyete 2, beraberliğe de 1 puan veriliyor.

FENERBAHÇE-DINAMO KIEV MAÇINDAN KARELER

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Anahtar Kelimeler:
batshuayi fenerbahçe Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
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