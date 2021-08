Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Senforock Orkestrası konser verdi.

​​​​​​​Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konseri şef Musa Göçmen yönetti.

Senforock Orkestrası, konserde dünyaca ünlü rock grubu Metallica'dan Barış Manço'ya, 3 Hürel'den Cem Karaca'ya kadar yerli ve yabancı isimlerin şarkılarını seslendirdi.

Gecede, "Gülpembe", "Sevenler Ağlarmış", "Arapsaçı", "Gündüz Gece", "Eye Of The Tiger" ve "Nothing Else Matters" gibi şarkılar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.