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"Umuda Pedal" ekibi Vanlı çocuklar için pedal çeviriyor

07.10.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Umuda Pedal" ekibi Vanlı çocuklar için pedal çeviriyor

"Umuda Pedal" ekibi", Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfınca (TEGV) düzenlenen etkinlik kapsamında Vanlı çocuklar için Van Gölü çevresinde pedal çevirecek.

TEGV, 8-14 yaşlarındaki çocuklar için 29 Ekim'de Van'da açılışı yapılacak Niran Şahingiray Eğitim Parkı'na Tasarım ve Beceri Atölyesi kurulumu için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda TEGV bünyesindeki, bisiklete binmeyi yaşam biçimi olarak benimseyen doktorlar ve iş insanları tarafından oluşturulan "Umuda Pedal" ekibi Van Gölü çevresinde pedal çevirecek.

Sabah saatlerinde TEGV Nirun Şahingiray Eğitim Parkı'nda bir araya gelen bisiklet tutkunları Tuşba, Muradiye, Erciş ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerini kapsayan etap için yola çıktı.

Etkinliğe katılan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, AA muhabirine, İstanbul, Ankara ve İzmir'de farklı meslek gruplarından insanların Vanlı çocuklar için bir araya geldiğini söyledi.

Etkinliği 21 bisiklet tutkunuyla başlattıklarını anlatan Tosyalı şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 55 noktasında imkanları kısıtlı çocuklarımızın eğitimlerine nitelikli eğitim desteği vererek katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Van'daki eğitim parkımızı da yeni bir projeyle inşa ediyoruz. 29 Ekim'de Vanlı çocuklarımıza bayram hediyesi olarak Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin açılışını yapacağız. Yakınlarımız, dostlarımız ve arkadaş çevremiz bu süreçte destek oluyorlar. Farklı illerden 21 bisikletçi ile bugün Edremit'ten yola çıktık. Bugün ve yarın sürecek kampanyamızla gelen bağışlar, çocuklarımızın Tasarım ve Beceri Atölyesi'nde nitelikli eğitimleri için kullanılacak."

Umuda Pedal üyesi İlhan Kesken de "Çeşitli illerden bisiklet sevdalısı toplum gönüllüleri olarak sivil toplum örgütlerinin projelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Van Gölü'nü çok merak ediyorduk. Van Gölü'nün çevresini turlamak bizleri büyülüyor. Bir yandan bisiklet sürerken bir yandan da topluma faydalı olabilmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

TEGV Nirun Şahingiray Eğitim Parkı temsilcisi Cezmi Yarız da "Bisiklet tutkunları Van'da kurulacak Tasarım ve Beceri Atölyesi'ne katkı sağlayacaklar. 400 kilometre pedal çevirecekler. Hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

"Umuda Pedal" ekibi Vanlı çocuklar için pedal çeviriyor

"Umuda Pedal" ekibi Vanlı çocuklar için pedal çeviriyor

"Umuda Pedal" ekibi Vanlı çocuklar için pedal çeviriyor

"Umuda Pedal" ekibi Vanlı çocuklar için pedal çeviriyor

"Umuda Pedal" ekibi Vanlı çocuklar için pedal çeviriyor

"Umuda Pedal" ekibi Vanlı çocuklar için pedal çeviriyor

"Umuda Pedal" ekibi Vanlı çocuklar için pedal çeviriyor

"Umuda Pedal" ekibi Vanlı çocuklar için pedal çeviriyor

"Umuda Pedal" ekibi Vanlı çocuklar için pedal çeviriyor

"Umuda Pedal" ekibi Vanlı çocuklar için pedal çeviriyor

"Umuda Pedal" ekibi Vanlı çocuklar için pedal çeviriyor

"Umuda Pedal" ekibi Vanlı çocuklar için pedal çeviriyor

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Van tegv

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