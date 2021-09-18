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Un helvası nasıl yapılır? Un helvası malzemeleri neler?

18.09.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Un helvası günümüze Osmanlı mutfağından kalmıştır. Az malzeme ile yapılıyor oluşu ve oldukça pratik bir şekilde hazırlanması nedeniyle un helvası sık sık tercih edilir. Helvanın yoğun olmasını isterseniz pişirirken kaymak ilave edin. Margarin yerine tereyağı kullanırsanız helvanın lezzeti ve kokusu daha iyi olur. İşte un helvası tarifi...

Pratik ve az malzemeli un helvası kandiller ve özel günlerde sık sık yapılır ve servis edilir. Un helvasını hazırlarken en önemli konu, unu devamlı olarak karıştırmaktır. Karıştırma işleminin daha kolay yapılması için tahta kaşık kullanılması önerilir. Helvanın kıvamını yumuşatmak için içine konulan su azaltılmalı, süt ise çoğaltılmalı. İşte un helvası tarifi...

UN HELVASI TARİFİ MALZEMELERİ

* 2 su bardağı un * 1 su bardağı süt * 125 gr tereyağı * 1.5 su bardağı toz şeker * İri kırılmış ceviz içi * 1 su bardağı su

UN HELVASI NASIL YAPILIR?

UN HELVASI NASIL YAPILIR?
Süt, su ve toz şekeri derin bir tencereye alın ve karıştırın. Tereyağını başka bir tencereye alın ve eritin.
Tereyağı eriyince içine un ilave edin ve pembe rengini alana kadar kavurun. Bu sırada ufalanmış cevizleri ilave edin, un ile kavurmaya devam edin.
Unun üstüne sütlü karışımı yavaş yavaş ilave edin ve karıştırın. Kısık ateşte ara sıra karıştırarak pişirin. 20 dakika demlendirin ve üstüne kalan cevizleri ekleyin.
İsteğe göre un helvasını kakaolu dondurma ile servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...
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