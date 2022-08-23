YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Üniversite okuma hayali 58 yaşında gerçek oldu

Üniversite okuma hayali 58 yaşında gerçek oldu

23.08.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite okuma hayali 58 yaşında gerçek oldu

MERSİN (AA) - Mersin'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 58 yaşındaki Altan Güven, hayalini kurduğu üniversiteyi kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1987'de girdiği üniversite sınavında hedefine ulaşamayan Güven, çalıştığı fabrikadan emekli olduktan sonra üniversite okumaya karar verdi.

Güven, hayalini gerçekleştirmek için Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Tarsus ilçesindeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezine başvurdu.

Rehber öğretmenleri eşliğinde hazırlandığı YKS'ye giren Güven, aldığı puanla Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümüne yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güven, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu benim için hayatımın dönüm noktası oldu. 40 yıllık hayalim sonunda gerçek oldu. Emeği geçenlerin hepsine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Üniversite okuma hayali 58 yaşında gerçek oldu

Üniversite okuma hayali 58 yaşında gerçek oldu

Üniversite okuma hayali 58 yaşında gerçek oldu

Üniversite okuma hayali 58 yaşında gerçek oldu

Üniversite okuma hayali 58 yaşında gerçek oldu

Üniversite okuma hayali 58 yaşında gerçek oldu

Üniversite okuma hayali 58 yaşında gerçek oldu

Üniversite okuma hayali 58 yaşında gerçek oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gazetecilik Mersin üniversite hayal

Mersin Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:32
Sabah
05:58
Öğle
12:49
İkindi
16:31
Akşam
19:31
Yatsı
20:51
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kokusu midenizi kaldırır! Hastanelik eder

Kokusu midenizi kaldırır! Hastanelik eder

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Öyle bir oyuna geldi ki! Radyo yayınında kendini ele verince...

Öyle bir oyuna geldi ki! Radyo yayınında kendini ele verince...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.