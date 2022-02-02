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Ünlü astrolog Öner Döşer'in babası Yeşilçam'ın çok ünlü jönü 'Önder Somer' çıktı! Annesiyle ilgili detay üzdü

02.02.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda en çok takip edilen astrologların başında olan Öner Döşer'in babasının Yeşilçam'ın yakışıklı jönü olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Ünlü Astroloğun Yeşilçam'da zengin ama kötü kalpli rollerle tanınan Önder Somer'in çocuğu olduğu ortaya çıktı.

Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunumuyla ekrana gelen Fatih Altaylı İle Tek Tek programına ünlü astrologlar Dinçer Güner, Öner Döşer ve Hande Kazanaova konuk olmuş ve bu programda koronavirüs salgının öngörülmesi büyük yankı uyandırmıştı.

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Son yıllarda astrolojiye olan ilginin artması ve Öner Döşer'in yorumlarının bir bir çıkması, Öner Döşer hakkında sosyal medya kullanıcılarını meraklandırdı.

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Öner Döşer'in babasının Yeşilçam'ın zengin, yakışıklı ve kötü kalpli jönü olarak izlemeye alıştığımız ismi Önder Somer olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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Önder Somer (Döşer) , Tendü Döşer ile 30 Nisan 1964 tarihinde evlendi, 1978 yılında boşandı. Öner ve Yeşim adlarında Bir oğlu bir kızları oldu.
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1979 Öner Döşer'in annesi operacı Saime Tendü bıçaklanarak öldürüldü.

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Önder Somer, 16 Mayıs 1997 tarihinde bir trafik kazası sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

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Öner Döşer, 1999 yılından itibaren astroloji ile daha yakından ve yoğun olarak ilgilenmeye fırsat buldu. 2001-2003 yılları arasında Astroloji Birliği Derneği'nde çeşitli seminerlere ve Hakan Kırkoğlu ile astroloji derslerine katıldı. 2003 yılında Ortaçağ astrolojisi teknikleri üzerine Academy of Predictive Astrology'deki eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.
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Ortaçağ astrolojisinde dünyaca uzman kabul edilen Astrolog Robert Zoller'in diploma seviyesini tamamlayarak "ustalık belgesi" almaya ve isminin ardından A.M.A. (Adeptus Medievalis Astrologiae: Ortaçağ Astrolojisi'nde Uzman) unvanı kullanmaya hak kazandı.

Döşer, 2005 yılında AstroArt Astroloji Okulu'nu kurdu ve astroloji bilgisinin zengin bir içerikle sistemli bir şekilde öğretilmesine ve yaygınlaştırılmasına önayak oldu.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
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