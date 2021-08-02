Ünlü isimler vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından isyan etti

Antalya'da yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu, koronaya yakalandıktan sonra yanında kaldığı ablasıyla tartıştı. Bunun üzerine evden kimliğini bile almadan çıkan genç kız, telefonla ulaştığı ablasına "Bir abiyle kalacağım" dedi ve izini kaybettirdi. Uzun süredir aranan Azra ölü bulundu. Talihsiz kızın, iş için buluştuğu bir emlakçı tarafından tecavüz edilip boğulduğu öğrenildi. Cinayeti itiraf eden zanlı, Azra'yı öldürdükten sonra cansız bedenini 5 parçaya ayırıp ormana gömdüğünü söyledi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan kan donduran cinayet, ünlü isimleri de isyan ettirdi. Hesaplarından peş peşe paylaşım yapan sanat dünyasının sevilen isimleri, kadına şiddete öfke kusarak "Artık yeter" dedi.

ÜNLÜLER SESSİZ KALMADI

CEYLAN ERTEM "Bir çocuğum olacak, canla başla bu günlere getireceğim. Aşkla seveceğim. Saçının teline kıyamayacağım. Sonra onu benden bu şekilde alacaklar. Üzüntümü tarif edemem! Korkunç! hayat ailesine ve sevdiklerine sabır versin, dayanılmaz bir acı… Takipçisi olalım, o şeytan en büyük cezayı almadan bu olayı unutmayalım."

SUNAY AKIN "Çocuklarımız, kadınlarımız, denizlerimiz, ormanlarımız… Koruyamıyoruz hiçbirini… Azra Gülendam Haytaoğlu adlı üniversite öğrencisi tecavüze uğradı, bedeni vahşice parçalandı… Bu acı da dursun bir köşesinde, yanan yüreğimizin!.."

DOĞA RUTKAY KAMAL Azra Gülendam Haytaoğlu! Günlerdir dilerim iyi haber gelir diye beklediğim ancak; ölümüyle, vahşet hikayesiyle, ardından bıraktığı acısıyla haberi gelen, bu sebeple de adını bildiğimiz kardeşlerimizden biri! Ne çocukları kurtarabildik ne kadınları, ne de hayvanları. Alt tarafı bir çiçek koklayıp, bir hayvan sahiplenip, sevip gidecektik dünyadan. Nasıl kötü zamana denk geldi ömrümüz. Vicdansızların, sapıkların, katillerin nefretin ortasına düştük!"

GÜLBEN ERGEN "Üniversite mezunu, zengin, insan görünümlü şeytan, çapkın bakışlı, ne düzgün yüzlü adam dimi? Kıza tecavüz etti, boğdu, parçalara böldü, poşetlere koydu, ormana götürdü, gömdü."