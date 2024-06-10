Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu lüks detaylara sahip atölyesini gezdirdi! Şehir manzarasına karşı çalışıyor

Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programı har hafta bir ünlü ismin evine konuk oluyor.
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu atölyesinin kapılarını ilk kez 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programına açtı.
Oldukça ferah ve göz alıcı objeler dikkat çekerken Saraçoğlu, mobilya tercihini hem taşlı ışıltılı hem de bir o kadar spor parçalardan yana kullanmış.
Saraçoğlu'nun şehir manzaralı atölyesi görenleri kendisine hayran bıraktı.
Ünlü modacı, camın önünde duran gri chester koltuğun sadeliğini kırmızı ve lacivert renklerden oluşan desenli kırlentlerle renklendirmiş.
Koltuğun hemen karşısında ise gümüş ve altın renkleriyle ışıldayan kameralara sığmayan bir boy aynası bulunuyor.