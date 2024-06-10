Seyirciye "Oldu mu?" diye sordu! Simge Sağın'ın ilginç dansı çok konuşuldu: "Yaşamış resmen"

Simge Sağın, son dönemde Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısının çalınmasıyla adından sık sık söz ettiriyordu.

Dillere pelesenk olan şarkıları, sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Sağın, iddialı sahne tarzı ve dansları ile de adından söz ettiriyor.

Ünlü şarkıcı bu kez sahnede yaptığı dansla gündeme geldi. Sahnede coşan Sağın'ın ilginç dansı sosyal medyada çok konuşuldu.

BEĞENEN DE OLDU BEĞENMEYEN DE...

Siyah uzun elbisesi ile dans eden şarkıcı dans performansından sonra seyirciye "Odu mu?" diye sordu.

Şarkıcının ilginç dansını beğenen takipçileri de oldu. Tam tersi hiç beğenmeyenler de oldu.

Şarkıcının dans performansı ile ilgili "Dans ederken yaşamış resmen", "Canım sıkılınca tam olarak böyleyim", "O nasıl dans ya?" gibi yorumlar yapıldı.





