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Seyirciye "Oldu mu?" diye sordu! Simge Sağın'ın ilginç dansı çok konuşuldu: "Yaşamış resmen"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
10.06.2024 09:09
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'Aşkın Olayım' şarkısı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Simge Sağın sosyal medya paylaşımları ve sahne tarzlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcının bu kez dansı çok konuşuldu. Siyah uzun elbisesi ile sahnede coşan şarkıcı sonrasında seyirciye "Oldu mu?" diye sordu.

Simge Sağın, son dönemde Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısının çalınmasıyla adından sık sık söz ettiriyordu.

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Dillere pelesenk olan şarkıları, sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Sağın, iddialı sahne tarzı ve dansları ile de adından söz ettiriyor.

Ünlü şarkıcı bu kez sahnede yaptığı dansla gündeme geldi. Sahnede coşan Sağın'ın ilginç dansı sosyal medyada çok konuşuldu.

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BEĞENEN DE OLDU BEĞENMEYEN DE...

Siyah uzun elbisesi ile dans eden şarkıcı dans performansından sonra seyirciye "Odu mu?" diye sordu.

"Davetli değildik" demişti! Nikaha geldi mi? "Davetli değildik" demişti! Nikaha geldi mi?

Şarkıcının ilginç dansını beğenen takipçileri de oldu. Tam tersi hiç beğenmeyenler de oldu.

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Şarkıcının dans performansı ile ilgili "Dans ederken yaşamış resmen", "Canım sıkılınca tam olarak böyleyim", "O nasıl dans ya?" gibi yorumlar yapıldı.

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