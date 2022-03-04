Ünlü model Augustine'in zor anları! Sevmeye çalıştığı at bluzunun fermuarını açtı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sürekli söz ettiren Alman model Annchen Augustine, atını sevmeye gitti.
Atını sevdiği anları paylaşan Augustine'nin başına talihsiz bir kaza geldi. ünlü modelin, atı bluzunun fermuarını açtı. Fermuarı açılan modelin göğüsleri açıldı.
SEVDİĞİ AT GÖĞSÜNÜN FERMUARINI AÇTI
Augustine isimli sosyal medya fenomeni son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.
Atlara olan ilgisinden dolayı sürekli olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Augustine, bu kez ilginç bir karesini paylaştı.
Augustine, atının bluzunun fermuarını açmaya çalıştığı görüntüleri sosyal medya hesabından 1.5 milyon takipçisi ile paylaştı.
Augustine, gönderiyi "Atımın gözü her zaman fermuarımda" başlığı ile paylaştı.
Takipçileri, güzel modele "At ne yaptığını biliyor. At neyin güzel olduğunu biliyor" tarzında yorumlar yaptı.
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