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  4. Ünlü oyuncu Hüseyin Turunç ameliyatsız 50 kilo verdi! Görenler tanıyamadı

Ünlü oyuncu Hüseyin Turunç ameliyatsız 50 kilo verdi! Görenler tanıyamadı

14.09.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Avlu”, “Bir Annenin Günahı”, “Ayak İşleri” dizilerden tanıdığımız oyuncu Hüseyin Turunç, spor ve sağlıklı beslenme programı ile ameliyat olmadan 8 ayda 50 kilo verdi.

"Avlu" dizisinin sevilen karakteri “Hüso” ile hayatımıza giren Hüseyin Turunç değişimiyle dikkat çekti.

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Spor ve sağlıklı beslenme programı ile ameliyat olmadan 8 ayda 50 kilo veren Turunç’un zayıflama sırrının; "her gün hiç aksatmadan disiplinli spor, günde 2 öğünden oluşan sağlıklı bir diyet programı ve her gün aynı saatte düzenli 8 saat uyku” olduğu öğrenildi.
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“Avlu”, “Bir Annenin Günahı”, “Ayak İşleri” gibi projelerde canlandırdığı karakterlerle sevilen başarılı oyuncu, hayat verdiği birbirinden farklı karakterlerle ve değişimiyle beğeni topluyor.

VERDİĞİ KİLOLARDAN SONRA DEĞİŞEN ÜNLÜ İSİMLER

Buse Terim

Buse Terim
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, son haliyle dikkat çekiyor. Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim, en kritik noktanın saat 18:00'den sonra hiçbir şey yememek olduğunu söylüyor.

Danla Bilic

Danla Bilic
Youtube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenen Danla Biliç, bir süre sonra sosyal medyada fenomen haline geldi.
Bir dönem aldığı fazla kilolar ile magazinin gündemine düşen Danla Biliç, daha sonra mide küçültme ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtuldu.

Feyza Civelek

Feyza Civelek
'Adını Feriha Koydum' dizisinde rol alan genç oyuncu Feyza Civelek, verdiği kilolarla görenleri şaşırttı.
21 kilo zayıflayarak inanılmaz bir değişime giden Civelek, 2,5 ayda 78 kilodan 58 kiloya düştü.
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