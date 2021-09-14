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Ünlü oyuncu Necmi Yapıcı'nın boyu kadar oğlu varmış! "Birtakım artistik pozlar verdik"

14.09.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'de yayınlanan 'Seksenler' dizisinde rol alan Necmi Yapıcı, yönetmen oğlu Emre ile birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Yapıcı, baba-oğul pozunda, "Birtakım artistik pozlar verdik" ifadelerini kullandı.

1999-2004 yılları arasında ekrana gelen 'Ayrılsak da Beraberiz' adlı dizide canlandırdığı 'Feridun' karakteri ile ünlenen Necmi Yapıcı'nın oyuncu Melek Şahin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emre büyüdü.

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(Melek Şahin)

Geçtiğimiz gün 21 yaşındaki oğlu ile objektif karşısına geçen Yapıcı, fotoğraflarını "Baba-oğul birtakım artistik pozlar verdik" notuyla yayınladı. Takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gören ünlü oyuncunun paylaşımına; Hakan Yılmaz, İsmail Baki ve Behzat Uygur gibi ünlü isimler yorum yaptı.

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Anne ve babasının izinden giden ve setleri seçen Emre Yapıcı, yönetmenlik yapıyor.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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Anahtar Kelimeler:
Necmi Yapıcı
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