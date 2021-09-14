Ünlü oyuncu Necmi Yapıcı'nın boyu kadar oğlu varmış! "Birtakım artistik pozlar verdik"

Geçtiğimiz gün 21 yaşındaki oğlu ile objektif karşısına geçen Yapıcı, fotoğraflarını "Baba-oğul birtakım artistik pozlar verdik" notuyla yayınladı. Takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gören ünlü oyuncunun paylaşımına; Hakan Yılmaz, İsmail Baki ve Behzat Uygur gibi ünlü isimler yorum yaptı.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.