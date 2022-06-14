Ünlü psikolog Esra Ezmeci'nin estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı!

Fulya ile Umudun Olsun adlı programla adını tüm Türkiye'ye duyuran güzel psikolog Esra Ezmeci, takipçileriyle yaptığı soru cevaplarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Takipçilerinden gelen inanılmaz itirafları paylaşan Ezmeci'nin estetiksiz hali ise görenleri şoke etti.

ESTETİKSİZ HALİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Yayın hayatı biten Fulya ile Umudun Olsun adlı programla tanınan psikolog Esra Esmeci'nin eski halini görenleri adeta şaşkına döndü.

Geçirdiği estetik operasyonların ardından adeta bambaşka birine dönüşen güzel psikoloğun o halleri sosyal medyaya resmen damga vurdu.

Esra Ezmeci'nin eski eşiyle ortaya çıkan fotoğraflarının ardından takipçileri resmen şoke oldu. Değişimiyle göz kamaştıran Esra Ezmeci'ye sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

Tutku Dalmaz ile 2005 yılında nikah masasına oturan güzel psikoloğun o dönemki fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla birçok kişi şaşkınlığını gizleyemedi. 2005 yılında evlenen Esra Ezmeci, 2015 yılında anlaşamamazlık nedeniyle mahkemeye başvururak eşinden boşandı.

Şu anda Instagram hesabında 4.3 milyon takipçisi bulunan güzel ismin paylaşımları ise takipçilerini mest ediyor. Değişimiyle göz kamaştıran Esra Ezmeci'ye binlerce beğeni ve yorum yağıyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

