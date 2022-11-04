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Klipte Alex de Souza detayı! Ünlü rapçiler Canbay ve Wolker'dan Fenerbahçe'ye özel şarkı! "Çubuklu..."

04.11.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu 1. sırada bitiren ve direkt olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe için ünlü rapçiler Canbay ile Wolker'dan özel şarkı geldi. Sarı - lacivertlilerin YouTube hesabından "Çubuklu" adıyla yayınlanan şarkının klibinde iki sanatçının yanı sıra takımın maçlarından görüntülere ve taraftarlara yer verildi. Klipteki Alex de Souza detayı ise dikkat çekti...

Fenerbahçe; Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdürürken, UEFA Avrupa Ligi grubunu da 1. sırada bitirerek direkt olarak son 16 turuna yükselmişti. Sarı - lacivertli kulüp taraftarlarını sevince boğarken, sosyal medyada da çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE İÇİN ÖZEL ŞARKI

Fenerbahçe'nin YouTube hesabından ünlü rapçiler Canbay ve Wolker'ın ortak olarak çıkardıkları şarkı yayınlandı.

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ÖZEL GÖRÜNTÜLER

"Çubuklu" adıyla piyasaya sürülen şarkının klibinde iki sanatçının yanı sıra, futbolcuların ve Jorge Jesus'un maçlardan görüntüleri ile taraftarların stadyumda yarattıkları atmosfere yer verildi.

Fenerbahçeli taraftarların büyük beğenisini alan şarkının sözleri ise şu şekilde;

Sen çubuklu formaların ardında,
Statta sel misali, tüm zeminde yangın var.
Ruhumun bi' parçası haydi şanlı kanarya,
Saldır Fenerbahçe, taraftar arkanda.

Senin gölgen yeter, yıkmaz bizi keder
Arkanda taraftarın, haydi saldır Fener.
Yakılsın meşaleler, sarı laci caddeler
Şampiyonluk hırsı var, Kadıköy bayram eder.

Her yerde, nefesim kadar yakındasın,
Bura Kadıköy, nereye geldiğinin farkındasın.
Asırlık çınar, sen evimde bile aklımdasın
Fenerbahçem bil ki benim gönlümdeki tahtımdasın.

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Sen çubuklu formaların ardında,
Statta sel misali, tüm zeminde yangın var.
Ruhumun bi' parçası haydi şanlı kanarya,
Saldır Fenerbahçe, taraftar arkanda.

Sevdik seni, her şeyden çok
Gerisini boşver, ileriye koş
Tribün ayakta atınca gol
Kadıköyde maç var, kapandı yol

Bitmez aşkın bizde ölümsüz,
Gerekirse Fenerimiz için ölürüz,
Kapkara geceleri sarı lacivert boyattık,
Her şeyi biz görürüz.

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Mahallede forma, statta atkı
İçimizi ısıtıyor kanarya aşkı.
Farketmez maraton, okul açık.
Burası Kadıköy, yoktur çıkışı

Kimseye aldırış etme
Hep ileriye tam aksine
Ağızlarda tek bi' cümle,
En büyüksün Fenerbahçe.

İŞTE KLİPTEN GÖRÜNTÜLER

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