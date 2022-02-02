Ünlü sunucu Ellen DeGeneres yeni aldığı evini 1.9 milyon karla satıyor

Ünlü komedyen ve talk show sunucusu Ellen DeGeneres, oyuncu eşi Portia De Rossi ile birlikte birkaç tane milyon dolarlık mülke sahipler. DeGeneres, satılığa çıkardığı mülkünü 4 ay önce 12 milyon dolara almıştı. Evi kendi zevkine göre restore eden ünlü çift 1.9 milyon dolar karla tekrar satışa çıkardı.

EVİNİ 4 AYDA 1.9 MİLYON KARLA SATIYOR

3/4 dönümlük arazide yer ev, iki kısımdan oluşuyor. Ana ev, misafir süiti, spor salonu ve ofis olarak kullanılabilecek evde ayrı bir stüdyo binası da var.

Konut 4.700 fit kare yaşam alanına sahiptir.

Ana evde 3 yatak odası ve 4 banyo bulunmaktadır.

İlana göre, geniş birincil süitte çift dolap ve ikinci bir açık hava duşu olan muhteşem bir banyo bulunmaktadır.