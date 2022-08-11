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Ünlü televizyon yıldızının seks itirafları olay oldu! Gün aşırı cinsel birliktelikten yatak odası hüsranlarına...

11.08.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de oldukça ünlü bir televizyon yıldızı olan Joey Donald Essex, realite şovlarıyla adını duyurmuştu. Hem dahil olduğu şovlar da hem de özle hayatında sık sık çapkınlıklarıyla adından söz ettiren genç yıldızın, hem kendisi hem eski partnerleri tarafından yapılan seks itirafları manşetlere konu oldu.

İngiliz televizyon yıldızı Joey Donald Essex, realite şovlarıyla şöhrete kavuştuğundan beri, hem ekranda hem de ekran dışında çapkınlıklarıyla gündem olmuştu. Genç yıldızın hakkında hem eski partnerlerinin hem de kendisinin yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

İŞTE BİR BİR GÜNDEM OLAN O AÇIKLAMALAR...

GÜN AŞIRI SEKS YAPTILAR

GÜN AŞIRI SEKS YAPTILAR
22 yaşındaki Brezilyalı model Brenda Santos ile ilişki yaşayan Joey, genç kadının itirafıyla gündem olmuştu. İkili, birlikte fırtınalı bir ilişki yaşadılar. Ancak aralarındaki kıvılcım, karantina sırasında birlikte geçirdikleri beş ayın ardından kısa sürede söndü.





İlişkileri esnasında açıklamada bulunan güzle model Santos, Joey'nin kendisine ve güzel vücuduna abayı yaktığını açıklamış ve pandeminin zirveyi gördüğü dönemde, tutkulu çiftin her gün sık sık seks yaptığını itiraf etti.

TAM 20 KİŞİYLE...

TAM 20 KİŞİYLE...
Bu açıklama da yine eski sevgilisi Brenda'dan geldi. Joey'nin birlikte olduğu kadın sayısıyla ilgili söylentileri yalanlayan Santos, ülkedeki şöhretine rağmen Joey'nin hayatında sadece 20 kişiyle seks yaptığını söylediğini iddia etti.
Ancak Joey'yi tanıdıkça ve onun çapkın tavırlarını gördükçe bu sayının en az üç katı olabileceğini düşündüğünü belirtti. “Her zaman itibarını korumaya ve kendini daha temiz göstermeye çalışıyor, ama hayır, çapkın biri!” diye de ekledi.

KÖTÜ CİNSELLİK BECERİLERİ

KÖTÜ CİNSELLİK BECERİLERİ
Ancak, eski rol arkadaşı Sam Faiers, ünlü televizyon yıldızıyla seksin harika olmadığını itiraf etti. Joey ile tekrar tekrar bitip yeniden başlayan ilişkisinden bahseden Faiers, yatak odasındaki hayatlarının tam olarak mükemmel olmadığını açıkladı.
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Anahtar Kelimeler:
televizyon
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