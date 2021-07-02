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Uşak'ta çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü

02.07.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangıda buğday ekili tarlalar zarar gördü.

İslam Mahallesi, Belediye Canlı Hayvan Pazarı yanında buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede çevredeki bahçelere de sıçrayan yangını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın yaklaşık 70 dekar alana zarar verdi.

Öte yandan yanan tarlanın yakınındaki bağ evinin bahçesindeki kümeste bulunan civcivlerin telef olduğu öğrenildi.

Uşak'ta çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü

Uşak'ta çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü

Uşak'ta çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü

Uşak'ta çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü
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Anahtar Kelimeler:
yangın

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