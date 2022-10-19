Burada da sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralılar, verilen kodlara göre ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Uşak'ta deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı

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