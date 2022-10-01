YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta öğrenciler "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri" uygulama sınavına girdi

Uşak'ta öğrenciler "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri" uygulama sınavına girdi

01.10.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta öğrenciler "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri" uygulama sınavına girdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ortak çalışması sonucu başlatılan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri için Uşak'ta e-sınavı geçen öğrencilere yönelik uygulama sınavı gerçekleştirildi.

Uşak Merkez Kapalı Spor Salonu'ndaki sınav, iki seans halinde yaklaşık 450 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Ülke gelişimine yüksek katkı sağlayabilecek yetenekli gençlerin tespit edilmesi için yapılan sınavda öğrenciler ter döktü.

Öğrenciler 120 dakika boyunca salonda kurulan yapay havuz içerisinde belirlenen hedefe ulaşacak gemiyi üretmek için çaba harcadı.

Yapılan gemiler belirtilen süre sonrası havuzlarda jüri gözetiminde yüzdürüldü.

Bazı gemiler istenilen hedefe ulaşamazken bazı gemilerin ise hedefe başarıyla vardığı görüldü.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan Topaç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi.

Uşak'ta öğrenciler "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri" uygulama sınavına girdi

Uşak'ta öğrenciler "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri" uygulama sınavına girdi

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da esnafı ziyaret etti

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da esnafı ziyaret etti

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da esnafı ziyaret etti

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da esnafı ziyaret etti

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da esnafı ziyaret etti

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da esnafı ziyaret etti

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da esnafı ziyaret etti

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da esnafı ziyaret etti

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da esnafı ziyaret etti

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da esnafı ziyaret etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sınav Uşak öğrenciler

Uşak Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:30
Sabah
06:51
Öğle
12:57
İkindi
16:16
Akşam
18:54
Yatsı
20:10
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.