YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

15.08.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri, trafik yoğunluğuna sebep oldu.

Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi'nde 34 TN 2020 plakalı Beykoz-Kadıköy seferini yapan İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolda trafik tek şeride düştü.

Yol Yardım Aracı tarafından yolun sağ şeridinde otobüsteki arızanın giderilmesiyle uğraşıldığı sırada, 34 DAK 69 plakalı otomobil ile Üsküdar-Sultanmurat seferini yapan 34 TN 2548 plakalı İETT otobüsü karşı karşıya geldi.

Her iki aracın sürücüsü de geri gidip birbirlerine yol vermek istemedi. Bunun üzerine sürücüler arasında başlayan tartışmaya bir süre sonra yolcular da karıştı.

Otobüs ile otomobilin sürücülerine tepki gösteren vatandaşlar, yolun trafiğe açılmasını istedi ve polise ihbarda bulundu.

Her iki sürücünün yaklaşık 15 dakika boyunca birbirine yol vermek istememesi üzerine bölgede Beylerbeyi'nden Çengelköy ve Nakkaştepe istikametlerine kadar her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu.

Tepkilerin ardından İETT otobüsü sürücüsünün geri gidip yol vermesi üzerine trafik normale döndü.

Otomobil sürücüsü, ikaz etmesine rağmen İETT otobüsünün yola çıktığını iddia etti. Sürücü, "Ben normal yolundayım, her şeyiyle düzgün yolundayım. Polis çağırdı, gelsin polis, kim hatalı görsün burada. Bir de bana hareket yapıyor." dedi.

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar İETT trafik

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:29
Sabah
06:06
Öğle
13:14
İkindi
17:03
Akşam
20:11
Yatsı
21:41

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Aslı Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.