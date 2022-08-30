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Valencia'ya PFDK şoku, derbiyi kaçırabilir! İşte nedeni...

30.08.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Konyaspor mücadelesinde rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart ile cezalandırılan Fenerbahçe'nin golcü ismi Enner Valencia Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını görmüştü. 32 yaşındaki oyuncu bu müdahalesi nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, ligin 8. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak olan zorlu derbide forma giyememesi gündemde. İşte detaylar...

Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe ligin son haftasında oynadığı Konyaspor mücadelesinden 1-0 mağlubiyetle ayrılmasının yanında Enner Valencia'nın Konyasporlu savunma oyuncusu ile topsuz alanda yaşadığı itişme sonrası kırmızı kart görmesi Sarı-Lacivertli camiada moralleri bozmuştu.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ!

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Yaşanan bu olay sonrası PFDK sevkleri açıklanırken, golcü isim de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği duyurulmuştu. Yapılan açıklamada Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia'nın, Konyaspor maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

İşte yapılan açıklama:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

6 MAÇA KADAR CEZA ALABİLİR!

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Enner Valencia'nın PFDK'ya sevki sonrası verilecek karar merakla beklenirken, 43. maddeden PFDK’ya sevkedildi. Bu maddeye göre, oyuncunun en fazla 6 maça kadar ceza alması gündeme gelebilir.

MADDE 43 – KURAL DIŞI HAREKETLER

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Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.

KONYASPOR - FENERBAHÇE

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