Valencia'ya PFDK şoku, derbiyi kaçırabilir! İşte nedeni...

Fenerbahçe ligin son haftasında oynadığı Konyaspor mücadelesinden 1-0 mağlubiyetle ayrılmasının yanında Enner Valencia'nın Konyasporlu savunma oyuncusu ile topsuz alanda yaşadığı itişme sonrası kırmızı kart görmesi Sarı-Lacivertli camiada moralleri bozmuştu.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ!

Yaşanan bu olay sonrası PFDK sevkleri açıklanırken, golcü isim de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği duyurulmuştu. Yapılan açıklamada Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia'nın, Konyaspor maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

İşte yapılan açıklama:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

6 MAÇA KADAR CEZA ALABİLİR!

Enner Valencia'nın PFDK'ya sevki sonrası verilecek karar merakla beklenirken, 43. maddeden PFDK’ya sevkedildi. Bu maddeye göre, oyuncunun en fazla 6 maça kadar ceza alması gündeme gelebilir.

MADDE 43 – KURAL DIŞI HAREKETLER

Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.