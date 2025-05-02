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Valentin Rosier ayrılık sürecinde yaşananlar herkesin ağzını açık bıraktı! Kulüpte birbirlerine girmişler... Zehir zemberek sözler: "Sen adam değilsin, hadi çık dışarı!"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Valentin Rosier, Histoires de Foot Podcast YouTube kanalında Beşiktaş dönemine dair konuştu. Özellikle kadro dışı kalma ve ayrılık sürecine dair çok ses getirecek açıklamalarda bulunan Rosier, o dönemdeki sportif direktörle yaşadığı tartışmayı da tüm çıplaklığıyla anlattı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Valentin Rosier

Valentin Rosier

FRA Fransa
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Leganes
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Beşiktaş'ta uzun bir süre forma giyen ve taraftarın da oldukça sevdiği isimlerden olan Valentin Rosier Siyah-Beyazlılar ile olaylı bir ayrılık süreci yaşamıştı.

Tecrübeli oyuncu verdiği bir ayrılık sürecine dair konuşurken ses getirecek itiraflarda bulundu. Kadro dışı haberini sosyal medyadan öğrendiğini ifade eden Rosier yaşadıklarını anlattı.

İŞTE O SÖZLER...
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'GERÇEK OLDUĞUNA İNANAMADIM' 

'GERÇEK OLDUĞUNA İNANAMADIM' 

"Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hatta hâlâ, şu an bile tam olarak nedenini bilmiyorum. "Kontratımda öyle bir madde yoktu. Öyle keyfi bir şekilde seni kadro dışı bırakma hakkı yok. En kötüsü ne biliyor musun? Bundan belki bir hafta önce kulübe yeni gelen sportif direktörle konuşmuştum. Bana açıkça 'Sen bu takım için önemli bir oyuncusun' demişti. Bu yüzden gördüğüm o haberin gerçek olduğuna inanamadım."

'SEN ADAM DEĞİLSİN' 

'SEN ADAM DEĞİLSİN' 

"Onana'yla birlikte esas sportif direktörün ofisine gittik. Sinirliydim, gerçekten çok sinirliydim. Odaya girdiğimizde zaten adamın havası, kibirli, ukala bir tavırla karşıladı beni. 'Ee, ne oldu şimdi' dedi. Sırf bu tavrı bile beni çileden çıkardı. 'Sen adam değilsin. Bu iş böyle yapılmaz. İnsan gibi gelir önceden konuşursun' dedim."

"Sonra sinirle başladım konuşmaya. Dedim ki, 'Bak, Instagram’daki o duyuruyu hemen kaldırtacaksın. Benim kovulduğumu Instagram’dan öğrenmem ne demek ya? Aklını mı kaçırdın? Bu kulüpte neler yaptım ben, her şeyden sonra sen beni böyle kapı önüne koyuyorsun. Neymiş, davranış ve futbolsal gerekçelerlemiş... Davranış mı? Benden daha profesyonel davranan biri varsa söyle. Antrenmanlarda senden olan Türk oyunculardan bile daha çok efor veriyorum! Futbol açısından da bir şey diyemezsin, çünkü sahada gerekeni yapıyorum.'"

'HADİ ÇIK DIŞARI' 

'HADİ ÇIK DIŞARI' 

"Sonra dedim ki: 'Açık konuş, beni neden kovdun?' Bana tek kelime etmedi. Sadece eliyle şöyle bir hareket yaptı: 'Hadi hadi, çık dışarı.' Şaka gibi değil mi? Ciddiyim, yemin ederim böyle yaptı. Sportif direktöre açıkça söyledim, 'Ben bu odadan çıkmam! Beni bu şekilde kovamazsın. Ben Valentin Rosier’im, beni öyle kafana göre kovamazsın.' dedim. Çünkü ortada hiçbir neden yokken bunu yapmaya çalışıyorlar. Dedim ki, 'Bu kulüpte koca bir sezon boyunca hiçbir şey yapmayan oyuncular var. Eğer birini kovacaksan, onları kov. Ama beni böyle hiçbir açıklama yapmadan gönderemezsin.'"

"Sonra sesler yükseldi, ortam gerildi, bizi ayırdılar. Dışarı çıktım, sinirimden çöp kutusuna tekme attım, kırdım. Kulüpten dışarı çıktım. Ama olay şu; bunlar gerçekten akılsızca davrandılar. Çünkü bir kulüp, profesyonel bir oyuncuyu bu şekilde keyfi olarak takımdan atamaz. Bize sözde bir mail attılar, 'Yarın antrenmana gelmenize gerek yok' dediler. Takımdan resmen uzaklaştırıldık. Artık takımla birlikte antrenman yapmamız yasaktı, ayrı çalışacaktık. Tekme attığım için buna 'kötü davranış' diyerek beni suçlamak istediler. Ama sonra biz avukatlarımızı devreye soktuk. Onlar da durumun yasal olarak hatalı olduğunu bildikleri için geri adım attılar ve bizi takıma tekrar dahil ettiler."

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Samet Aybaba Süper Lig Valentin Rosier son dakika beşiktaş rosier
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