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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Gaziler Günü törenle kutlandı

19.09.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Van'da valilik bahçesindeki törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ve Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Cafer Uğur tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Uğur, Gaziler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ülkemizin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği için canımızı seve seve feda etmeye hazırız. Gazilerimizin sergilediği kahramanlık destanları hafızalarınıza hiçbir zaman silinmeyecektir." dedi.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı bandosunun konseriyle devam eden törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vali yardımcıları, gaziler, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törenin ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şubesi ziyaret edildi.

- Hakkari

Valilik önündeki törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, vali yardımcıları, gaziler, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Akbıyık, törenden sonra makamında kabul ettiği gazilerle sohbet etti.

- Muş

Hükümet Konağı önündeki törende, Atatürk Anıtına çelenkler sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Topçu Binbaşı Ferit Malkara'nın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmayla son bulan törene Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum müdürleri ile gaziler katıldı.

- Bitlis

Bitlis'te Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bitlis Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1921'de çıkardığı yasa ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanı verildiğini anımsattı.

Solmaz, "Yüce Türk ulusunun özünden çıkan, 3 kıtada at koşturan, kılıcı şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, Akdeniz'i güney yapan, ecdadını örnek alarak Anadolu, Kore ve Kıbrıs'ta vatanını, bayrağını ve milletini canından aziz bilip kahramanca savaşan Mehmetleriz. Gazi bir milletin çocukları olarak gazi rütbesi alan biz gaziler, vatan ve milletin bölünmez bütünlüğü ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda havada, karada ve denizde her zaman ve her yerde şehit ve gazi olmaya hazırız." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Üsteğmen Leyla Arışlı'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından şiirlerin okunduğu törene, Vali Oktay Çağatay, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, vali yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, kurum amirleri, öğrenciler, polisler ve askeri erkan katıldı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Gaziler Günü törenle kutlandı

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Van 19 eylül gaziler günü

Van Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

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