Van Gölü'nün zemininden 320 bin metreküp dip çamuru temizlendi

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Van Gölü'nün zemininden 320 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Van Gölü'nün kirlilikten arındırılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Tuşba ilçesindeki yaklaşık 14 kilometrelik sahil bandında 40 personel ve 27 iş makinesiyle dip çamuru temizliği yapılıyor.

Gölün kirlilikten kurtarılarak gelecek nesillere daha temiz bırakılmasının hedeflendiği çalışmada şu ana kadar 320 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, ekskavatörlerle çıkardıkları balçığı kamyonlarla şehir dışına taşıyor.