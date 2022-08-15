YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da "4. Van Denizi Bisiklet Festivali" başladı

Van'da "4. Van Denizi Bisiklet Festivali" başladı

15.08.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Festivale katılan 250 bisiklet tutkunu, Van Gölü çevresinde 450 kilometre pedal basacak

Van'da, "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"na katkı sunmak amacıyla düzenlenen 4. Van Denizi Bisiklet Festivali başladı.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Belediyesi, Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçe belediyeleri ile Vangölü Aktivistleri Derneği'nin katkılarıyla organize edilen festivale birçok ilden 250 kişi katıldı.

Van Kalesindeki Atatürk Parkı'nda bir araya gelen bisiklet tutkunları, davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, gazetecilere, belediyenin kültürel ve sosyal birimleri olarak yaz dönemini dolu dolu geçirdiklerini söyledi.

Bugün de Van'da 4.'sü düzenlenen Van Gölü Bisiklet Festivali'ni başlattıklarını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Bu festivale Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bine yakın sporcumuz başvurdu. Bunlardan 250'sinin talebi kabul edildi. Parkurumuz 450 kilometre olacak. Katılımcılar Van Gölü çevresinin tamamını turlayacaklar. Amacımız kentin turizmine katkı sağlamak ve Van Gölü'nün korunması konusunda farkındalık oluşturmak. Malumunuz, Van Gölü kirleniyor ve kirlilikten kurtarabilmek için bunun bir farkındalık oluşturacağını düşünüyoruz. Buradan da tüm Vanlı hemşerilerimize 'Van Gölüne sahip çıkın' diyoruz."

Afyonkarahisar'dan gelerek etkinliğe katılan Yahya Küçüktütüncü ise "Bölge insanının Van denizi olarak adlandırdığı Van Gölü'nün doğasını görmek ve tanımak istiyoruz. Güzel bir organizasyon. Bu şekilde sonunda kadar devam etmesini diliyoruz." dedi.

Eskişehir'den gelen Rahime Çelen de daha önce Van'a gelme şansı bulamadığını belirterek, "Van'a geliş nedenim sadece bisiklet turu değil. Van Gölü temiz kalsın, kirlenmesin demek için geldim. Güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Geçen yıl da festivale katılmak için başvuruda bulunduğunu anlatan İlke Çamurtay, "Mersin'den geldim. Festivalin dördüncüsüne katılmak nasip oldu. Van Gölü için gösterilen çabayı takdirle karşılıyorum. Halkımızın bilinçlenmesi açısından önemli. Bisikletle Van Gölü etrafında tur atma düşüncesi beni buraya sevk etti. Çok heyecanlıyım, mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bisiklet tutkunları, daha sonra konvoy eşliğinde 450 kilometrelik parkurun birinci etabına başladı.

Festival, 21 Ağustos'ta Van Kedi Evi önünde düzenlenen programla sona erecek.

Van'da "4. Van Denizi Bisiklet Festivali" başladı

- Festivale katılan 250 bisiklet tutkunu, Van Gölü çevresinde 450 kilometre pedal basacak

Van'da "4. Van Denizi Bisiklet Festivali" başladı

Van'da "4. Van Denizi Bisiklet Festivali" başladı

Van'da "4. Van Denizi Bisiklet Festivali" başladı

Van'da "4. Van Denizi Bisiklet Festivali" başladı

Van'da "4. Van Denizi Bisiklet Festivali" başladı

Van'da "4. Van Denizi Bisiklet Festivali" başladı

Van'da "4. Van Denizi Bisiklet Festivali" başladı

Van'da "4. Van Denizi Bisiklet Festivali" başladı

Van'da "4. Van Denizi Bisiklet Festivali" başladı

Van'da "4. Van Denizi Bisiklet Festivali" başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Van

Van Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:42
Sabah
05:13
Öğle
12:16
İkindi
16:03
Akşam
19:09
Yatsı
20:34

Van Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Pazartesi

Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Yaşam Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Asya Eczanesi
Tusba
Hekimoğlu Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.