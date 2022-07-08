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Van'da karadan ve havadan trafik denetimi yapıldı

08.07.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da karadan ve havadan trafik denetimi yapıldı

Van'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde yola çıkanların, ailelerine ve sevdiklerine huzur ve güvenle ulaşmalarını sağlamak için karadan ve havadan trafik denetimi yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgede, bayram tatili süresince ülke genelinde yapılan denetimlerle kazaların azaltılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Van'da da belirlenen bölgelerde tedbir alan trafik ekipleri hem kontrol noktalarında hem de İnsansız Hava Aracı (İHA), dron ve helikopterle havadan kentteki trafik yoğunluğunu denetledi.

İHA ve polis helikopteri ile ana güzergahlar sürekli kontrol edilerek kural ihlali yapan sürücüler trafik ekiplerine bildirildi. Polisler de durdurdukları araçlardaki sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Van Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amir Vekili Hüseyin Deniz Hatipoğlu, vatandaşların güvenli seyahati için denetimlerinin 24 saat devam edeceğini söyledi.

Güvenli trafik için görev başında olduklarını belirten Hatipoğlu, "Helikopter, İHA ve dron kullanarak denetim yapıyoruz. Bayram süresince gece ve gündüz bu çalışma devam edecek. Amacımız, vatandaşlarımıza ceza yazmak değil onların can güvenliğini korumak. Bütün vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz." dedi.

Van'da karadan ve havadan trafik denetimi yapıldı

Van'da karadan ve havadan trafik denetimi yapıldı

Van'da İHA ve helikopterle trafik denetimi yapıldı

Van'da İHA ve helikopterle trafik denetimi yapıldı

Van'da İHA ve helikopterle trafik denetimi yapıldı

Van'da İHA ve helikopterle trafik denetimi yapıldı

Van'da İHA ve helikopterle trafik denetimi yapıldı

Van'da İHA ve helikopterle trafik denetimi yapıldı

Van'da İHA ve helikopterle trafik denetimi yapıldı

Van'da İHA ve helikopterle trafik denetimi yapıldı

Van'da İHA ve helikopterle trafik denetimi yapıldı

Van'da İHA ve helikopterle trafik denetimi yapıldı

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Kurban Bayramı Van

Van Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
02:55
Sabah
04:43
Öğle
12:17
İkindi
16:10
Akşam
19:40
Yatsı
21:20

Van Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Cuma

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Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Zeytin Eczanesi
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