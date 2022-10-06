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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

06.10.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Yusuf Erdinç, AA muhabirine, oğlunun 8 yıl önce Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyken dağa kaçırıldığını söyledi.

Terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepki gösteren Erdinç, şöyle konuştu:

"Kürt hakkını savunduklarını söylüyorlar. Benim çocuğum da Kürt'tü, avukattı. Allah beni Kürt olarak yaratmıştır. Ben Türkiye'nin Kürt'üyüm. Oğlum seni okuttum, büyüttüm. Önce Allah sayesinde sonra Türkiye Cumhuriyeti sayesinde avukat oldun. Senin aklın nerede kaldı? Bırak gel. Yıllardır peşindeyim, olmaya da devam edeceğim. Kanımın son damlasına kadar peşini bırakmayacağım. Ben senin babanım, dediğimi yaparsan pişman olmayacaksın."

Anne Zümrüt Salim ise 6 yıl önce 14 yaşındaki oğlunun kaçırıldığını anlattı.

HDP ve PKK'dan çocuklarını istediklerini belirten Salim, şu ifadeleri kullandı:

"Onlardan oğlumun dışında bir şey istemiyorum. Oğlum hafızlık okuyordu. Medreseden çıkıyor, HDP oğlumu kaçırıyor PKK'ya veriyor. HDP oğlumu nasıl götürmüşse öyle de getirsin. Onlar bizden ne istediler? Bütün fakirlerin çocuklarını kaçırmışlar, dağa göndermişler. Allah'tan korkmuyorlar. Neden kendi evlatlarını göndermiyorlar? Onları güzel yaşatıyorlar, güzel okullarda okutuyorlar, bizim çocuklarımızı da mağaralarda yaşatıyorlar. Allah hakkımızı onlarda bırakmasın. O acıyı onlar da yaşasın. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan gel. Devletimiz güçlüdür. Kim ne derse desin yalan söylüyorlar, devletimiz size bir şey yapmaz. Seni çok özledim. Artık hasretine dayanamıyorum."

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

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