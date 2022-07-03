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Vanlılar kentte ilk kez düzenlenen etkinlikte gökyüzünü gözlemledi

03.07.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü kıyısında yapılan gökyüzü gözlem etkinliğine katılan yüzlerce çocuk ve genç, alana kurulan teleskoplardan Ay'ı, gezegenleri, yıldızları inceledi

TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Van Gölü kıyısındaki etkinliğe katılanlar, alana kurulan teleskoplardan gökyüzünü izledi, astronomiyle ilgili bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının destek verdiği etkinlik, TÜBİTAK'ın koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

Van Gölü kıyısındaki Fidanlık Parkı'nda başlayan etkinliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deneyap Atölyelerini ziyaret etti, gençlerle bir araya geldi.

Aileleriyle etkinliğe gelen kent sakinleri, çocuk ve gençler de çeşitli bilimsel etkinliklere katıldı, alana kurulan teleskoplardan gökyüzünü inceleyip, astronomi çalışmalarına ilişkin uzmanlardan bilgi aldı.

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinlik, yarışma, konser ve gök bilimi konularındaki faaliyetlerle 5 Temmuz'a kadar devam edecek.

Katılımcılar için çadırların kurulduğu alanda, gençler hem Ay'ı, yıldızları, gezegenleri gözlemleme hem de astronomiyle ilgili bilgiler edinme fırsatı buluyor.

Çocuklardan Faruk Ebrar Uluçay, AA muhabirine, ilk kez gökyüzünü bu kadar yakından görme imkanı bulduğunu söyledi.

Gökyüzünü çok merak ettiğini anlatan Uluçay, "Alanda bilimsel dergileri okuduk. Deneyap Atölyesinde roket yaptık. Sanal gerçeklik gözlüğüyle baktık. Gece de teleskopla gökyüzünü izledim." dedi.

Gülfen Ecrin Akbaş da "Teleskopla ayın evrelerini gördüm. Hilal evresi vardı. İlk kez teleskopla gökyüzünü gözlemleyebildim. Çok heyecanlıydı. İlerleyen saatlerde takım yıldızlarını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Aybuke Tilis ise "Van'da ilk kez böyle bir etkinlik yapılıyor. Biz de burada katılımcılara teleskobu ve gökyüzünü anlatıyoruz. Çok kalabalık. İnsanlar çok ilgi gösteriyor. Özellikle gençler gök bilimine çok meraklı." ifadelerini kullandı.

Eslemnur Polater de "Gökyüzünü çok merak ediyordum. Burada ilk kez gökyüzünü yakından görebildim. Ay'ın kraterlerini gördüm gerçekten çok şaşırdım. Birazdan da yıldızları göreceğiz, çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Vanlılar kentte ilk kez düzenlenen etkinlikte gökyüzünü gözlemledi

- Van Gölü kıyısında yapılan gökyüzü gözlem etkinliğine katılan yüzlerce çocuk ve genç, alana kurulan teleskoplardan Ay'ı, gezegenleri, yıldızları inceledi

Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği

Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği

Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği

Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği

Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği

Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği

Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği

Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği

Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği

Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği

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TÜBİTAK Van

Van Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
02:52
Sabah
04:41
Öğle
12:16
İkindi
16:10
Akşam
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