SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Ve Galatasaray'a yanıt geldi! Belotti için Mourinho araya girdi

Ve Galatasaray'a yanıt geldi! Belotti için Mourinho araya girdi

18.08.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Transfer ettiği 8 isimle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da transfer temasları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın uzun süredir gündeminde olan ancak henüz bir sonuç alamadığı Andrea Belotti ısrarı da devam ediyor. Oyuncu için günden güne gelişmeler yaşanırken, İtalya'dan Sarı-Kırmızılı camiayı üzecek bir haber geldi. İşte detaylar...

Yeni sezonda oynadığı iki mücadeleden 1 galibiyet 1 beraberlik çıkaran Galatasaray'da kadro mühendisliği anlamında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip yaptığı transferlerle adından en çok söz ettiren kulüp olurken, şu ana kadar kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira, Mertens isimleri ile güçlendirmişti.

ISRARLA İSTİYOR!

andrea-belotti-torino-fc-1588862547-38021

Sarı-Kırmızılılar bu transferlerin ardından da farklı isimlerle temaslarını sürdürürken, listenin en başında bulunan Andrea Belotti için ısrarını sürdürüyor. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Galatasaray, Belotti'ye 4.5 milyon euro, bonuslar ve imza parası içeren bir teklif yaptı. İtalyan golcü, Jose Mourinho'ya söz verdiğini ve bir müddet daha Roma'yı bekleyeceğini belirterek Galatasaray'ın teklifini geri çevirdi.

G.SARAY'IN TEKLİFİ DAHA YÜKSEK!

Jose_Mourinho

Ünlü İtalyan gazeteci haberinde Galatasaray'ın yaptığı teklifin, Roma'dan daha yüksek olmasına karşın İtalyan yıldızın ülkesinde kalma isteğinin ağır bastığının da altını çizdi.

7 YIL SONRA VEDA ETTİ!

belottiii

2015 yılından bu yana İtalya'da Torino forması giyen 28 yaşındaki golcü sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Belotti, Geçtiğimiz sezon 23 maçta, 8 gol ve 1 asistlik performansa imza atmıştı.

BELOTTI FOROĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika belotti galatasaray mourinho son dakika transfer galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

Trafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecek

Trafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecek

Yılın transferi yükleniyor! Dünya yıldızı İstanbul'da...

Yılın transferi yükleniyor! Dünya yıldızı İstanbul'da...

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Fenerbahçe gözünü fena kararttı! İkisi birden...

Fenerbahçe gözünü fena kararttı! İkisi birden...

TFF'den Beşiktaş'a 'hakem' göndermesi!

TFF'den Beşiktaş'a 'hakem' göndermesi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'

2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Kanseri 24 saat içinde yüzde 60 oranında azaltıyor

Kanseri 24 saat içinde yüzde 60 oranında azaltıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.