Ve Galatasaray'a yanıt geldi! Belotti için Mourinho araya girdi

Yeni sezonda oynadığı iki mücadeleden 1 galibiyet 1 beraberlik çıkaran Galatasaray'da kadro mühendisliği anlamında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip yaptığı transferlerle adından en çok söz ettiren kulüp olurken, şu ana kadar kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira, Mertens isimleri ile güçlendirmişti.

ISRARLA İSTİYOR!

Sarı-Kırmızılılar bu transferlerin ardından da farklı isimlerle temaslarını sürdürürken, listenin en başında bulunan Andrea Belotti için ısrarını sürdürüyor. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Galatasaray, Belotti'ye 4.5 milyon euro, bonuslar ve imza parası içeren bir teklif yaptı. İtalyan golcü, Jose Mourinho'ya söz verdiğini ve bir müddet daha Roma'yı bekleyeceğini belirterek Galatasaray'ın teklifini geri çevirdi.

G.SARAY'IN TEKLİFİ DAHA YÜKSEK!

Ünlü İtalyan gazeteci haberinde Galatasaray'ın yaptığı teklifin, Roma'dan daha yüksek olmasına karşın İtalyan yıldızın ülkesinde kalma isteğinin ağır bastığının da altını çizdi.

7 YIL SONRA VEDA ETTİ!

2015 yılından bu yana İtalya'da Torino forması giyen 28 yaşındaki golcü sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Belotti, Geçtiğimiz sezon 23 maçta, 8 gol ve 1 asistlik performansa imza atmıştı.