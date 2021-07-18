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Ver Kaç filmi nerede ve ne zaman çekildi? Ver Kaç filmi oyuncuları...

18.07.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk gösterim tarihi 15 Eylül 2017 olan Ver Kaç filmi bu akşam Kanal D ekranlarında 22.15'te seyircilerle buluşacak. Romantik-Komedi türündeki filmin yönetmeni Orçun Benli'dir. Filmin başrolünde Kenan Ece yer alıyor. Ver Kaç filmi, Sedat ile Fikret'in tutkunu oldukları Kadırgaspor için başına gelenleri konu alıyor.

Yönetmenliğini Orçun Benli'nin, senaristliğini Ali Ersin Kelleci ile Onur Karataş'ın üstlendiği Ver Kaç filmi bugün Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Sedat ile Fikret Kadırga Spor Kulübü tutkunudur. Filmde, Kadırga Spor Kulübünü kurtarmak isteyen Sedat ile Fikret'in "Hakan" isimli futbolcuyu transfer etmek için yaşadıkları işlenir.

Ver Kaç filmi konusu nedir?

Sedat ile Fikret çocukluk arkadaşıdır ve Kadırga Spor Kulübü hayranıdır. Ancak Kadırga Spor Kulübü'nde durumlar pek iyi gitmez ve Sedat ile Fikret kulübü kurtarmak için plan yapar.
Kulübün kurtulması için "Hakan" isimli futbolcu transfer etmeye çalışırlar.
Tevfik Amca transfer kulübünün eskilerindendir. Transferi gerçekleştirmek için arabasını satmaya karar verir. Ancak transfer tarihi yaklaşır ve aracın satışı için zamana ihtiyaç vardır.
Bu esnada Sedat, Hakan'ı transfer etmek için eski sevgilisi Nazlı'nın abisi olan Reşat'tan para ister.
Sedat parayı senet karşılığında alır. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Sedat birçok kişi ile mücadele etmek zorunda kalır.
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Fırat Tanış Kenan Ece
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