Ver Kaç filmi nerede ve ne zaman çekildi? Ver Kaç filmi oyuncuları...

Yönetmenliğini Orçun Benli'nin, senaristliğini Ali Ersin Kelleci ile Onur Karataş'ın üstlendiği Ver Kaç filmi bugün Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Sedat ile Fikret Kadırga Spor Kulübü tutkunudur. Filmde, Kadırga Spor Kulübünü kurtarmak isteyen Sedat ile Fikret'in "Hakan" isimli futbolcuyu transfer etmek için yaşadıkları işlenir.

Ver Kaç filmi konusu nedir?

Sedat ile Fikret çocukluk arkadaşıdır ve Kadırga Spor Kulübü hayranıdır. Ancak Kadırga Spor Kulübü'nde durumlar pek iyi gitmez ve Sedat ile Fikret kulübü kurtarmak için plan yapar.

Kulübün kurtulması için "Hakan" isimli futbolcu transfer etmeye çalışırlar.

Tevfik Amca transfer kulübünün eskilerindendir. Transferi gerçekleştirmek için arabasını satmaya karar verir. Ancak transfer tarihi yaklaşır ve aracın satışı için zamana ihtiyaç vardır.

Bu esnada Sedat, Hakan'ı transfer etmek için eski sevgilisi Nazlı'nın abisi olan Reşat'tan para ister.