Verdiği kilolarla gündemdeydi... Sakla Beni'nin yıldızı Ceyda Düvenci dergi için poz verdi! 'Aşk güzelleştirdi'

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Önceki İçerik Sonraki İçerik

POZLARI ÇOK BEĞENİLDİ

Ünlü çiftin boşanması magazin manşetlerinde uzun süre yerini korudu. Boşanmanın ardından verdiği kilolarla dikkat çeken Düvenci çok geçmeden gönlünü radyocu Güçlü Mete'ye kaptırdı.

VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ 1,5 ayda 6 kilo veren Düvenci sıkı bir diyet yaptığını ve et yemeyi, hamur yemeği bıraktığını açıklamıştı.

DERGİ İÇİN POZ VERDİ Şimdilerde yeni sevgilisi ile el ele görüntü vermekten çekinmeyen Düvenci son olarak bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

İstanbul Life Dergisi için pozlar veren ünlü ismin cesur kareleri çok beğenildi.