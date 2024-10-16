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  4. Verdiği kilolarla gündemdeydi... Sakla Beni'nin yıldızı Ceyda Düvenci dergi için poz verdi! 'Aşk güzelleştirdi'

Verdiği kilolarla gündemdeydi... Sakla Beni'nin yıldızı Ceyda Düvenci dergi için poz verdi! 'Aşk güzelleştirdi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.10.2024 13:43
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Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliği geçtiğimiz yıl tek celsede biten ünlü oyuncu Ceyda Düvenci boşanmanın ardından radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı. Son dönemde verdiği kilolarla da adından söz ettiren Düvenci şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

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POZLARI ÇOK BEĞENİLDİ

Ünlü çiftin boşanması magazin manşetlerinde uzun süre yerini korudu. Boşanmanın ardından verdiği kilolarla dikkat çeken Düvenci çok geçmeden gönlünü radyocu Güçlü Mete'ye kaptırdı.

VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ
1,5 ayda 6 kilo veren Düvenci sıkı bir diyet yaptığını ve et yemeyi, hamur yemeği bıraktığını açıklamıştı.

DERGİ İÇİN POZ VERDİ

DERGİ İÇİN POZ VERDİ
Şimdilerde yeni sevgilisi ile el ele görüntü vermekten çekinmeyen Düvenci son olarak bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.
İstanbul Life Dergisi için pozlar veren ünlü ismin cesur kareleri çok beğenildi.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Ceyda Düvenci'nin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'aşk güzelleştirdi', 'boşanma yaradı', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.
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Ceyda Düvenci
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