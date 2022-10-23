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Veriler açıklandı, kimse inanamadı! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nde 'Fatih Terim' yoğunluğu

23.10.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ve milli takımın başında olduğu dönemde büyük başarılara imza atan ve son olarak Burak Elmas döneminde Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan 'imparator' lakaplı Fatih Terim için oldukça ilginç bir olay yaşandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, isim soyisim değişimi için başvuruların başladığı günden bu yana 19.756 yurttaş, adını soyadını Fatih Terim yapmak için e-devlet üzerinden başvuruda bulundu.

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, kazandığı başarılar ve tutkulu karakteriyle Sarı-Kırmızılı taraftarlar başta olmak üzere birçok futbolseverin hayranlık duyduğu isimlerin başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde uygulamaya koyulan ve e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabileceği duyurulan isim soyisim değişikliği açıklaması sonrası 'Fatih Terim' yoğunluğu yaşanıyor.

SON TARİH 24 ARALIK!

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "Vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı" değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

'FATİH TERİM' YOĞUNLUĞU

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Genel müdürlük verilerine göre, isim soyad değişimi için başvuruların başladığı günden bu yana 19.756 yurttaş, adını soyadını Fatih Terim yapmak için e-devlet üzerinden başvuruda bulundu.

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