Vitor Pereira'dan dikkat çekici Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

"HER POZİSYONA HAKİMDİM"

Fenerbahçe, döneminizdeki oyunculardan önemli bir gelir elde etti. İyi oyuncu bulmanın şifreleri nedir?

‘‘Kariyerimin bu açıdan, ‘İki ya da üç yönü var’ diyebilirim. Futbolcuyken, sahada tüm pozisyonlarda oynayabiliyordum. Bu sayede her pozisyonun özelliklerine hakimdim. Diğer benim için önemli olan şey ise; Porto Futbol Akademisi’nde geçirdiğim süreydi. Porto’nun genç takımında uzun süre bulunmam, bana genç yetenekleri fark etmem, onların gelişimini artırmak ve anlamak adına, tecrübemin artmasını sağladı. Genç bir oyuncuya baktığımda, onun üst düzey bir oyuncuya dönüşmesi için sahip olması gerektiği yeteneklerin farkındaydım. Ayrıca birçok ülkede, farklı seviyelerdeki takımlarda hoca olarak çalıştım. İyi oyuncuların, üst düzey bir oyuncu olmak adına hangi özelliklerini geliştirmeleri gerektiğini anlayacak deneyime bu sayede sahiptim.”