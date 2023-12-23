Vitor Pereira'dan dikkat çekici Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi öncesi derbiyi Fanatik'e yorumladı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kazananın psikolojik üstünlüğü ele geçireceğini belirten Pereira, "Bu derbi sezon sonunda mutlu sona kimin ulaşacağını belirleyecek seviyede." dedi.
Fenerbahçe, döneminizdeki oyunculardan önemli bir gelir elde etti. İyi oyuncu bulmanın şifreleri nedir?
‘‘Kariyerimin bu açıdan, ‘İki ya da üç yönü var’ diyebilirim. Futbolcuyken, sahada tüm pozisyonlarda oynayabiliyordum. Bu sayede her pozisyonun özelliklerine hakimdim. Diğer benim için önemli olan şey ise; Porto Futbol Akademisi’nde geçirdiğim süreydi. Porto’nun genç takımında uzun süre bulunmam, bana genç yetenekleri fark etmem, onların gelişimini artırmak ve anlamak adına, tecrübemin artmasını sağladı. Genç bir oyuncuya baktığımda, onun üst düzey bir oyuncuya dönüşmesi için sahip olması gerektiği yeteneklerin farkındaydım. Ayrıca birçok ülkede, farklı seviyelerdeki takımlarda hoca olarak çalıştım. İyi oyuncuların, üst düzey bir oyuncu olmak adına hangi özelliklerini geliştirmeleri gerektiğini anlayacak deneyime bu sayede sahiptim.”
Ferdi ve Osayi-Samuel’in kariyerlerini adeta yeniden yarattınız. Performansları sizi şaşırtıyor mu?
“Şaşırmadım. Çünkü ikisi de teknik becerilere sahipti ve her gün yeni şeyler öğrenmek istiyorlardı. Fiziksel ve teknik açıdan kadronda iyi oyuncular olduğunda, taktik beceriyi de öğrenmek istediklerinde, üst seviyeye çıkabiliyorlar. Onlar sadece mükemmel oyuncular değiller. İnsan olarak da harikalar. Seviyelerini geliştirmek ve öğrenmek adına da son derece alçak gönüllüler.”
Fenerbahçe’den Dzeko ve Galatasaray’da Icardi’nin maça etkisi nasıl olur?
“Çok üst düzey futbolculardan bahsediyoruz. Bu tarz büyük maçlarda karar verme konusunda, çok fazla deneyime sahipler. İkisi de derbide, çok fazla markaj altında tutulacak. Hatta defans oyuncuları, ikili markajla da onları savunmaya çalışacak. Bu sayede diğer oyunculara gol atmaları için boş alanlar açabilirler.”
Türk takımlarının Avrupa Kupaları’ndaki performansını nasıl buldunuz?
“Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe, kadrolarının seviyesini artırmak için büyük paralar harcadılar. İyi koşullar oluşturdular. Fenerbahçe’nin, Konferans Ligi’nde, Galatasaray’ın da Avrupa Ligi’nde şampiyonluk için rekabet edecek güçleri var.”