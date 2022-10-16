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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

16.10.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Develi Belediyespor: 0 - Cizre Belediyespor: 3

Salon: Şehit Murat Kocatürk

Hakemler: Yavuz Akdemir, Bilal Çağlar

Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Furkan Gök, Ian, İbrahim Emet, Filip, Abdullah Çam (Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Caner Peksen, Berkan Eryüz, Grozdanov, Yusuf Eken)

Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Andaç Kapan, Taha Erden)

Setler: 14-25, 22-25, 21-25

Süre: 87 dakika (25, 32, 30)

KAYSERİ (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Cizre Belediyespor, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

- Develi Belediyespor: 0 - Cizre Belediyespor: 3

Develi Belediyespor - Cizre Belediyespor

Develi Belediyespor - Cizre Belediyespor

Develi Belediyespor - Cizre Belediyespor

Develi Belediyespor - Cizre Belediyespor

Develi Belediyespor - Cizre Belediyespor

Develi Belediyespor - Cizre Belediyespor

Develi Belediyespor - Cizre Belediyespor

Develi Belediyespor - Cizre Belediyespor

Develi Belediyespor - Cizre Belediyespor

Develi Belediyespor - Cizre Belediyespor

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