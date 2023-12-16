Vücudundan 25 kilo yağ dokusu çıkarttılar! 6 adım dahi atamıyordu... "Türkiye'de ve dünyada da oldukça nadir yapılan ameliyatlardan"

'KÜTLE MİKTARI ARTTIKÇA RİSK ARTIYOR'

Prof. Dr. Gözel, ameliyata dair, "Her ameliyatın, cerrahi bir riski ve ameliyatın anestezisinin de getirdiği ekstra riskleri bulunuyor. Çok uygun bir planlamayla ameliyat öncesinde ve sırasında hastayı birkaç kez riske etmemek için tek seferde yaptık. Vücuttan 5 kilo, 10 kilo çıkarmak ile 25 kilo doku çıkarmak farklı. Bunu sadece ağır bir dokunun uzaklaştırılması olarak görmemek lazım. Çünkü eş zamanlı hücrelerin içinde su var. O suyu da o oranda vücuttan almış oluyorsunuz ve birden kalp ve hastanın dolaşım sistemi ona ayak uydurmak zorunda kalıyor. Kanın aniden yoğunlaşması nedeniyle dokuların çıkarıldığı anda bir pıhtı atabilir. Çünkü 'plazma' dediğimiz, kana serum veren kısmı azalıyor ya da hastanın hemodinamisi, yani nabız, tansiyon gibi değerler aniden düşerek organlara kan akışını azaltabilir ve organ yetmezliklerine aniden yol açabilir. Bu nedenle çıkardığınız dokunun ne kadar hacmi yüksek olursa buna eşlik eden riskler de bu oran da yüksek oluyor" diye konuştu. (DHA)