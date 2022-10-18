Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye salladı! Bu eleştiriyi Okan hoca bile yapmamıştı...

Mauro Icardi golleriyle değil, eşiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Tartışmalı evliliği sallantıda olan Arjantinli golcüye bir darbe de Wanda Nara'dan geldi. Sarı-kırmızılı takımdaki performansını eleştiren Nara, kendisini takip edenleri bir hayli şaşırttı.

"İŞİMDE HER ZAMAN EN İYİSİNİ YAPARIM"

Icardi'nin transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Nara, "Transfer süreçlerinde bazen aracılar oluyor ancak Mauro'nun Türkiye'ye transferinde tek temsilci bendim. Sadece ben. Benim hakkımda istediklerini söyleyebilirler ancak Avrupa'daki faturalarım belli, işimde her zaman en iyisini yaparım." dedi.

PSG İLE GALATASARAY KIYASLAMASI

Icardi'nin Galatasaray'a transferinin kariyer düşüşü olmadığını savunan Wanda Nara, "Sezon başında, yeni bir takıma ve maceraya yelken açmak istiyordu. Mauro'nun önceliği futbol oynayabilmek ve şu anda gittiği takımla ayrıldığı takım arasında çok da büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Türkiye çok güzel bir ülke" ifadelerini kullandı.

"ONUN DA SAHADA UĞRAŞMASI LAZIM!"

Icardi'nin kariyeri için her şeyi yaptığını söyleyen Wanda Nara, "Mauro için bir tek kramponları giyip sahaya çıkmadığım kaldı. Benim işim ona bulabileceği en iyi sözleşmeyi bulmak ve şu anda Arjantin Milli Takımı'ndaki oyuncuların yarısından daha iyi bir sözleşmeye sahip. Tekrar söylüyorum; Mauro eskisi gibi harika bir golcü olabilir ancak her şey ona bağlı. Ben onun için evrak işleriyle uğraşıyorum, onun da sahada uğraşması lazım." sözlerini kullandı.