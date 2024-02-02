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Wanda Nara Icardi'nin formasıyla klip çekti! Sosyal medya onu konuşuyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.02.2024 16:21 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Bad Bitch isimli şarkısının ardından televizyon sunucusu Nara Portekizce seslendirdiği ‘O Bicho Vai Pegar’ isimli şarkısının klibiyle ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, şarkıcılığa ikinci single’ıyla devam ediyor. Bad Bitch isimli şarkısının ardından televizyon sunucusu Nara Portekizce seslendirdiği ‘O Bicho Vai Pegar’ isimli şarkısının klibiyle ortalığı karıştırdı.

ICARDI FORMASIYLA KLİP ÇEKTİ

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Klibinde Neymar Junior’un Brezilya milli takım forması ve Galatasaray’ın yıldız ismi aynı zamanda eşi Icardi’nin sadece bir kere forma giyebildiği Arjantin milli takım formasını giyerek kamera karşısına geçti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Tanga bikinisiyle havuzda çekilen klibi sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti.

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