Wanda Nara ile Icardi'nin boşanacağı kesinleşti! Simge Sağın 'Şimdi değilse ne zaman?' dedi! Sosyal medya yıkıldı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından Arjantinli yıldız ile ayrıldıklarını duyurdu. İhanet iddiaları magazin kulislerini sallarken Simge Sağın'dan fazla manidar bir paylaşım geldi. 'Önce Aşkın Olayım' hashtagini kullanan Sağın sonrada 'Şimdi değilse ne zaman?' deyince sosyal medya yıkıldı.
Boşanmanın netleşmesi ile birlikte ihanet iddiaları da gündeme gelmeye başladı. İkilinin birbirini aldattığı yönünde çıkan iddialar kulislerde konuşulurken bir hamlede Aşkın Olayım şarkısıyla Icardi'yi bütünleştiren ve yıldız oyuncuya hayranlığıyla meşhur Simge Sağın'dan geldi.
"ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?"
Sağın 'Önce Aşkın Olayım' hashtagini kullanarak 'başlıyoruz' notunu düştü. Ünlü şarkıcı sonrada "Önümüz Yaz" şarkısını arkaya koyup "şimdi değilse ne zaman?" notuyla spor yaptığı anları paylaştı.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Ünlü ismin bu paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu. Simge Sağın'ın bu hamlesine; 'Aşkın olayım...', 'Simge abla resmen koşuyor', 'Abla sen bir dur ortalık karışık' gibi yorumlar yapıldı.
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