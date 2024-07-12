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  4. Wanda Nara ile Icardi'nin boşanacağı kesinleşti! Simge Sağın 'Şimdi değilse ne zaman?' dedi! Sosyal medya yıkıldı

Wanda Nara ile Icardi'nin boşanacağı kesinleşti! Simge Sağın 'Şimdi değilse ne zaman?' dedi! Sosyal medya yıkıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.07.2024 08:00
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından Arjantinli yıldız ile ayrıldıklarını duyurdu. İhanet iddiaları magazin kulislerini sallarken Simge Sağın'dan fazla manidar bir paylaşım geldi. 'Önce Aşkın Olayım' hashtagini kullanan Sağın sonrada 'Şimdi değilse ne zaman?' deyince sosyal medya yıkıldı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye eşi Wanda Nara tarafından boşanma davası açıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Arjantin televizyonu America TV'ye telefonla bağlanan Wanda Nara, yıldız golcüden ayrıldığını açıkladı.

Wanda, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı." ifadelerini kullandı.

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Express

MANİDAR PAYLAŞIM

Boşanmanın netleşmesi ile birlikte ihanet iddiaları da gündeme gelmeye başladı. İkilinin birbirini aldattığı yönünde çıkan iddialar kulislerde konuşulurken bir hamlede Aşkın Olayım şarkısıyla Icardi'yi bütünleştiren ve yıldız oyuncuya hayranlığıyla meşhur Simge Sağın'dan geldi.

"ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?"

"ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?"
Sağın 'Önce Aşkın Olayım' hashtagini kullanarak 'başlıyoruz' notunu düştü. Ünlü şarkıcı sonrada "Önümüz Yaz" şarkısını arkaya koyup "şimdi değilse ne zaman?" notuyla spor yaptığı anları paylaştı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

SOSYAL MEDYA YIKILDI
Ünlü ismin bu paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu. Simge Sağın'ın bu hamlesine; 'Aşkın olayım...', 'Simge abla resmen koşuyor', 'Abla sen bir dur ortalık karışık' gibi yorumlar yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara icardi simge
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