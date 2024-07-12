Wanda Nara ile Icardi'nin boşanacağı kesinleşti! Simge Sağın 'Şimdi değilse ne zaman?' dedi! Sosyal medya yıkıldı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye eşi Wanda Nara tarafından boşanma davası açıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Arjantin televizyonu America TV'ye telefonla bağlanan Wanda Nara, yıldız golcüden ayrıldığını açıkladı. Wanda, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı." ifadelerini kullandı. Dilan Polat'tan mektup var! 'Eziyet, zulüm ediyorlar...'



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Boşanmanın netleşmesi ile birlikte ihanet iddiaları da gündeme gelmeye başladı. İkilinin birbirini aldattığı yönünde çıkan iddialar kulislerde konuşulurken bir hamlede Aşkın Olayım şarkısıyla Icardi'yi bütünleştiren ve yıldız oyuncuya hayranlığıyla meşhur Simge Sağın'dan geldi.

"ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?" Sağın 'Önce Aşkın Olayım' hashtagini kullanarak 'başlıyoruz' notunu düştü. Ünlü şarkıcı sonrada "Önümüz Yaz" şarkısını arkaya koyup "şimdi değilse ne zaman?" notuyla spor yaptığı anları paylaştı.